Wilmar Elera señala que usarán la interpelación si hay “árboles torcidos” en el gabinete

Tras el encuentro que sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con representantes de diversas bancadas, el vocero de Somos Perú, Wilmar Elera, se pronunció sobre el voto de confianza que se solicitará el próximo 8 de marzo, y señaló que podrían utilizar la figura de la interpelación con algunos ministros.

“Dos personas no pueden paralizar el Perú. Ayer, que hubo la tregua entre el Legislativo y el Ejecutivo, nos permitió a nosotros mirar el bosque y, si hay dos árboles torcidos, usaremos la interpelación dentro del Congreso para poderlos llamar”, afirmó en declaraciones a la prensa.

El legislador comentó, además, que es necesario tener un gabinete de ministros y un equipo parlamentario que garantice la continuidad del trabajo por el país, y para que así genere mayor confianza en la población.

Al ser consultado sobre la posibilidad de interpelar a titulares de algunos sectores, mencionó tres que han sido duramente cuestionados y estarían en la mira del Parlamento.

“ Ministro de Salud, ministro de Energía y Minas, ministro de Agricultura. A todos ellos tenemos que, de alguna manera, interpelarlos, pero debemos tener un gabinete en funciones para poder nosotros interpelar y ejercer nuestro control político”, manifestó.

En ese sentido, Elera precisó también que esa sería la salida para brindar la confianza y que la PCM continúe funcionando con normalidad, ya que la nueva designación de un gabinete tomaría cierta cantidad de días.