Ejecutivo y Legislativo acuerdan tregua

Después de una guerra de declaraciones y desplantes, el Gobierno y el Congreso acordaron una tregua. El gabinete que lidera Aníbal Torres acudirá el martes 8 de marzo a pedir el voto de confianza y, a la luz de los mensajes que se oyeron ayer, lo más seguro es que se lo darán.

Al mediodía, la presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, acompañada de representantes de todas las bancadas –incluida la de Perú Libre–, ofreció un pronunciamiento. “Queremos decirle al ministro Torres que aquí estamos, que queremos seguir reuniéndonos para definir acciones de consenso. Seamos respetuosos con el otro y démosle un respiro al Perú”, indicó Alva.

Luego, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió concretamente a una “tregua” para encontrar “una agenda mínima común”. “Necesitamos caminar con paso fuerte y firme, y todos concertados y estando de acuerdo. Hay disponibilidad para el diálogo”, añadió Montoya. No debe dejar de hacerse notar que él suele ser uno de los más furibundos críticos del presidente Castillo.

Llamado. Maricarmen Alva habló de poder alcanzar “consensos”. Se mostró más conciliadora que en ocasiones previas. Foto: Congreso

Acaso no existe una escena que refleje mejor este aparente entendimiento que el abrazo entre Alva y el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón. Toda una declaración de intenciones. Faltaba la respuesta del Ejecutivo y esta llegó a través del propio premier, en la conferencia posterior al Consejo de Ministros. “Ya todo queda superado con lo expresado por la presidenta del Congreso”, sostuvo.

Es un giro sorprendente de los acontecimientos, en tanto hace un par de días el mismo Torres –acompañado por todo el gabinete– acusó a una parte del Parlamento de pretender una captura del poder a través de una vacancia (aunque juntar los 87 votos siempre apareció como una tarea casi imposible).

Como para dejar en claro que la bandera blanca va en serio, Torres dijo que “seguramente” la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, retirará la denuncia constitucional que presentó en contra de Alva por, presuntamente, complotar a fin de sacar a Castillo del poder. “Queremos terminar los conflictos, es lo que queremos. Tenemos que poner por delante al país”, agregó.

Respuesta. Aníbal Torres recogió la rama de olivo. Dijo que daba todo por superado. El 8 de marzo irá al Pleno. Foto: PCM

Será interesante analizar el comportamiento del Ejecutivo y el Legislativo en los siguientes días. El domingo, una encuesta de Ipsos reveló que la gran mayoría de ciudadanos, el 74%, prefería que se convocara a elecciones generales (es decir, presidenciales y legislativas) en caso Castillo y Dina Boluarte fueran separados de sus cargos. Frente a esa perspectiva, tiene sentido que los congresistas comprendieran que les convenía intentar un entendimiento.

Por la institucionalidad

Para el analista político José Alejandro Godoy, en esta suerte de paridad de fuerzas que ahora parece haber entre Legislativo y Ejecutivo, debe reforzarse la institucionalidad y la idoneidad para ocupar cargos públicos.

“Debe evitarse que Legislativo y Ejecutivo sigan confluyendo en contrarreformas, como la de la Ley Universitaria y la Reforma del Transporte. Siendo ambos poderes del Estado muy impopulares, el riesgo es que si siguen como están podrían terminar satisfaciendo intereses particulares”, afirmó.

Por su parte, la constitucionalista Ana María Vidal recordó que el Congreso ha estado petardeando a la Sunedu, la Reforma del Transporte y las elecciones de quienes irán a conformar el Tribunal Constitucional y a quien esté a la cabeza de la Defensoría del Pueblo; por eso, lo ideal es que en este nuevo consenso deben descartarse las repartijas.

“Desde el Congreso anterior, el pacto está dado. Nos recuerda a etapas donde el Ejecutivo y el Congreso hacían lo que les daba la gana con la institucionalidad del país”, indicó.

Seguirán las conversaciones entre Torres y las bancadas

Hoy el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, continuará su ronda de conversaciones con las bancadas del Congreso. El martes lo hizo con la de Perú Libre. Hoy tiene previsto sentarse con las bancadas de Perú Democrático (10.00 a.m.), Juntos por el Perú (12.00 m.), Alianza para el Progreso (3.00 p. m.), los no agrupados (5.00 p. m.) y Somos Perú (5:30 p. m.). APP estaba en duda, hasta que emitió un comunicado. “En concordancia con nuestra vocación democrática y con la exhortación al diálogo de la Mesa Directiva del Congreso, nos reuniremos con el premier a las tres de la tarde”, dijo.