Ministro Yldefonso: “Como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso, negó que haya acumulado 78 faltas cuando se desempeñó como procurador regional de Áncash, entre el 2017 y 2018. Según información periodística, el titular del Minjus incurrió en infracciones como inasistencias, tardanzas en la entrega de documentos y actuaciones de defensa ineficientes.

“Ante recientes informaciones periodísticas, quiero aclarar que durante mi gestión como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas, anteponiendo siempre el servicio a la ciudadanía en cada una de las responsabilidades que he asumido en mis 25 años de trayectoria”, explicó vía Twitter.

Ministro Yldefonso responde ante cuestionamientos por su labor como procurador regional de Áncash, entre el 2017 y 2018. Foto: captura de Twitter

Yldefonso recibió un llamado de atención del GORE Áncash

Según publicó el portal de investigación El Foco, sobre Yldefonso pesan 67 faltas administrativas, las cuales habrían generado un llamado de atención del Gobierno Regional (Gore) de Áncash. En ese aviso, fue acusado ante el otrora Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) por no defender adecuadamente los intereses del Estado.

El nuevo ministro de Justicia intentó justificar la deficiente defensa de los intereses del Estado que se le atribuyeron en esos años: “Asumí como Procurador Adjunto Regional y encargado de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Áncash en un contexto de inestabilidad política y desorden institucional. (…) Teníamos profundas carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios, que dificultaron la adecuada atención de la defensa”, agregó.

Ante ello, Yldefonso se comprometió a hacer una labor adecuada desde la cartera de Justicia: “Como titular del MINJUSDH, uno de los pilares de mi gestión es y seguirá siendo fortalecer la defensa jurídica del Estado, para que quienes defienden los intereses del país tengan los recursos necesarios para realizar una adecuada labor”, señaló.