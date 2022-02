Dina Boluarte: “Siempre he llamado a la cordialidad entre ambos poderes del Estado”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a los recientes conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo a raíz de la reunión que sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, con algunos congresistas de derecha para gestar la vacancia en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo. Boluarte indicó que siempre estuvo dispuesta a apelar a la cordialidad entre ambos poderes y remarcó la importancia de trabajar en conjunto.

“ Siempre he llamado a la cordialidad, a la amabilidad, entre ambos poderes del Estado : el Ejecutivo y el Legislativo, porque son dos pilares que deben de conducir la gestión del Estado. Entonces si uno camina y el otro camina mal, no vamos a avanzar. Acá lo que necesitamos es que ambos poderes del Estado nos unamos, pero una unidad de verdad, no una unidad de momento”, dijo a la prensa.

Asimismo, remarcó que existen problemas más trascendentales que se deberían resolver de inmediato en lugar de continuar con los conflictos entre ambos poderes.

“ Queremos de aquí en adelante empezar a resolver los temas trascendentales del país como por ejemplo, trabajar el tema de la luz que no hay en varios sectores; el agua, el desagüe. Treinta años, veinte años que no tienen agua, desagüe, pistas y veredas, salud, educación. Temas elementales que es tarea de ambos poderes del Estado”, aseveró.

Aníbal Torres: “Ya todo queda superado con lo expresado por la presidenta del Congreso”

A inicios de la semana, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, alertó de la existencia de un plan “para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial” y señaló que este había sido descubierto no solo por la reciente reunión que sostuvieron congresistas de oposición —entre ellos destacó la titular del Parlamento, María del Carmen Alva—, sino por una serie de actos iniciada cuando grupos políticos no aceptaron los resultados electorales.

Sin embargo, este miércoles 16 de febrero, en conferencia de prensa, el primer ministro dio a conocer que ya este hecho quedó atrás con la presidenta del Congreso. Dio esta expresión luego de que Alva Prieto, también en rueda de prensa, realizara un llamado al diálogo para buscar consensos entre el Ejecutivo y Legislativo a fin de trabajar por el país.

“Ya todo eso queda superado con lo expresado por la señora presidenta del Congreso”, indicó Aníbal Torres, quien también pidió disculpas a los parlamentarios por las palabras que ha tenido contra ellos. “De mi parte, le ofrezco a la señora presidenta y a todos los congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda”, declaró.