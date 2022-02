Congresistas de FP y AP advierten que no darían el voto de confianza si no hay cambios de ministros

El próximo 8 de marzo, el presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, se presentará en el hemiciclo del Congreso de la República para solicitar la investidura de su gabinete ministerial. Si bien el Ejecutivo y el Legislativo hicieron una tregua luego de que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, brindara un mensaje conciliador abierto al diálogo a favor del Gobierno de Pedro Castillo, las discrepancias continúan por cuestionadas designaciones en los ministerios.

Desde Fuerza Popular, el congresista César Revilla Villanueva anunció que “no daría el voto de confianza” al gabinete que lidera Aníbal Torres por la permanencia de los ministros de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva; Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso; Energía y Minas, Carlos Palacios; Salud, Hernan Condori; y Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich.

“ En mi caso, yo no daría el voto de confianza porque el gabinete ministerial aún mantiene a los ministros cuestionados (…). Decían que Cerrón no iba a tener injerencia en el Gobierno; sin embargo, parece que esto no se está cumpliendo, porque hay ministros ligados a esta facción”, advirtió Revilla Villanueva en declaraciones para La República.

Sobre el consenso que busca la titular de la Mesa Directiva, Alva Prieto, entre el Congreso y el Gobierno, Revilla indicó que se tiene que buscar “la unidad del país”, pero sin obviar las cuestionadas designaciones en las carteras ministeriales.

“El presidente Pedro Castillo tiene que cumplir su promesa de campaña de buscar a los mejores profesionales en las carteras ministeriales para que sea un gabinete de ancha base por el bien del país. Por el momento, no se está cumpliendo lo que genera estos cuestionamientos”, apuntó.

En la misma corriente

En Acción Popular se mantiene una posición similar a la del fujimorismo. El acciopopulista Edwin Martínez dijo que “no otorgará el voto de investidura al gabinete que lidera Aníbal Torres si permanece el ministro de Salud, Hernan Condori; el de Energía y Mina, Carlos Palacios; y el de Defensa, José Gavidia”.

En declaraciones para este medio, el parlamentario mencionó que varios congresistas de Acción Popular comparten su posición, pese al pronunciamiento de María del Carmen Alva en relación al diálogo que busca con el Ejecutivo.

”Aún no hay reunión de bancada, pero mi posición lo comparten varios congresistas de Acción Popular. En mi caso, no voy a dar el voto de confianza si se mantienen los ministros en mención. Ellos tienen que ser cambiados y este punto de vista se lo daré a conocer en la reunión con el ministro Aníbal Torres”, dijo Martínez.

El legislador expuso que, si hay una reconciliación entre el Congreso y el Gobierno, el principal beneficiado sería la población. “No se puede parar la vacunación, hay demandas que se tienen que priorizar a favor del país”, sentenció.

Paños fríos

El último jueves 17 de febrero, Aníbal Torres siguió con la ronda de diálogos con las bancadas de Somos Perú, Perú Democrático, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP). Anteriormente, lo había hecho con Perú Libre.

El consenso se da en el marco de las disculpas que ofreció Torres a los parlamentarios de diversas bancadas por algunas expresiones ante la crisis política que generaron las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El mensaje de Torres llegó después de que Alva Prieto, en su calidad de presidenta del Congreso, se refiriera al titular de la PCM para expresarle su ánimo de buscar el diálogo con el Gobierno para darle un respiro al país.