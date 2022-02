Américo Gonza sobre mujer que denunció violación: ‘‘No había forma de contactarme con ella”

El congresista de Perú Libre Américo Gonza se pronunció por la denuncia que hizo Rosa Vásquez, quien señaló que fue violada por un aportante del partido del lápiz en mayo del año pasado. La sobreviviente contó que comenzó a trabajar con el grupo perulibrista cuando entró a laborar con Gonza, a pedido de este último, para la campaña electoral.

Rosa Vásquez relató que sí le comentó de lo sucedido a Gonza, pero este último asegura que se enteró por una tercera persona. ”Días antes de la segunda vuelta, una tercera persona, de sexo masculino, me llamó para hacerme presente del caso. Y yo le mencioné que tiene que ir a la Fiscalía, a la Policía, que era un tema delicado, grave, y que si necesitaba ayuda adicional podía ir al Ministerio de la Mujer, donde le brindan asistencia legal y psicológica, como, en efecto, lo han hecho”, declaró el parlamentario oficialista para RPP.

“Directamente no me comunico (con ella). Entiendo que es un hecho muy personal, de pudor. Seguramente no tuvo la confianza necesaria conmigo, que me lo hizo saber a través de una tercera persona. Días después volví a preguntar a una persona que sabía, que era allegada a la señorita, y nadie me supo dar razón más del hecho”, agregó.

Aseguró, asimismo, que no tuvo cómo comunicarse con la denunciante. “No había forma de contactarme con ella porque eso fue después de la segunda vuelta”, expresó. Y aseveró que “el agresor, que ya debería estar preso, no es militante de Perú Libre, no es aportante, no es financista, como se ha querido dejar ver en el reportaje”.

De igual forma, afirmó que vio por primera vez a la joven Rosa Vásquez en la segunda vuelta y negó que ella haya trabajado en su campaña rumbo al Congreso. Manifestó que no entiende por qué la víctima lo menciona a él.

“Eso es lo que a mí también me sorprende. Yo quiero que (el tema) se aclare y se investigue y que se llegue al fondo del asunto, porque aquí también yo soy perjudicado. Se está perjudicando mi honor”, prolongó.

Por último, el legislador de Perú Libre dijo que el local del Lince no era donde algunos del comando de campaña permanecían y que “al parecer ha sido un local donde se hospedaban ciertas personas que vinieron y se sumaron a esta campaña”.

La denuncia

Rosa Vásquez denunció, en la última edición de Panorama, que había sido violada por un aportante del partido Perú Libre durante la campaña electoral de segunda vuelta. Ella señala en el reportaje que se incorporó al equipo de campaña del hoy congresista Américo Gonza a pedido de este último. Y luego viajó a Lima para trabajar en el equipo especial de avanzada del entonces candidato Pedro Castillo.

Vásquez contó que, el 26 de mayo, ella y sus compañeros regresaban de una gira de Huánuco. Llegaron a Lima en la madrugada y, como los encargados no quisieron hospedarla en un hotel, tuvo que quedarse a dormir en la oficina de Lince de la agrupación perulibrista. Allí, el aportante del partido del lápiz Germán Cruz decidió quedarse esa noche y luego le insistió para tomar unas copas de vino.

”Él me seguía insistiendo para seguir tomando. Pero ya no quería. Le pedí de favor que me acompañara a la sala donde yo venía descansando para que me arregle el mueble, porque era desdoblable y era muy fuerte. Yo no lo podía hacer sola. Me acompaña, lo arregla y me quedo descansando ahí. La situación es que despierto en el cuarto de este sujeto”, relató.

“Yo en ningún momento he dado mi consentimiento para que pase esto, y me veo sin ropa. Me asusté porque en qué momento pasó todo ello. Salgo para abrir la puerta de la calle y estaba cerrada con un sistema de seguridad muy complejo. Me he quedado secuestrada alrededor de una hora. El señor (Cruz) me obligaba a que no denuncie diciéndome que me puede hacer algo”, añadió.

Rosa Vásquez también denunció que, seis meses después, José Montenegro, entonces coordinador nacional de Perú Libre y quien se jacta de trabajar directamente con el ministro de Transportes, Juan Silva, le ofreció dinero e, inclusive, una reunión con el presidente Pedro Castillo para zanjar el tema.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).