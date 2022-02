Luna sobre confianza: “Se tiene que escuchar los planes del Ejecutivo para tomar una decisión”

José Luna, congresista y líder de Podemos Perú, se reunió este jueves 17 con el primer ministro, Aníbal Torres, a fin de generar un primer encuentro y conocer cuáles serán los lineamientos de su plan de trabajo. En tanto, al ser consultado sobre si otorgará o no el voto de confianza al gabinete, este mencionó que esperará a escuchar a todo el equipo ministerial ante el Congreso.

“¿Cómo un partido serio va a tomar una decisión (sin escuchar al gabinete)? Bueno, esa es su decisión de bancada (de otros partidos) y entiendo que es por su juventud, por su falta de experiencia. Pero se tiene que escuchar cuáles son los planes y programas del Ejecutivo para tomar una decisión”, manifestó a la prensa.

Además, indicó que en el encuentro no habían hablado acerca de los ministros cuestionados como Hernán Condori de Salud, que incluso desde el Colegio Médico del Perú piden su salida.

“No hemos abordado (el tema) de ningún ministro, sino de la economía general. No hemos tomado, por el poco tiempo que tenemos, a detalle ministro por ministro”, expresó.

Luna señaló que conversaron acerca de la Constitución, “democracia y economía social de mercado”. No obstante, al ser indagado nuevamente sobre su postura particular ante el voto de confianza, aseveró que no podía brindar una opinión personal, ya que es representante de una agrupación política.

“ Yo no puedo hablar nada a título personal en este momento porque represento a un partido. Yo lo que tengo que hacer es consultar con toda mi bancada y transmitirle lo que he escuchado”, refirió.

Luna Gálvez no apoyará eliminación del voto de confianza

En otro momento fue consultado acerca de la iniciativa que promueve la legisladora Patricia Juárez desde la Comisión de Constitución que preside, que tiene que ver con la eliminación del voto de confianza, lo cual genera un ataque al Ejecutivo. A ello, el legislador de Podemos resaltó su postura en contra.