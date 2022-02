Aníbal Torres y ministros de Estado ofrecieron conferencia de prensa este miércoles

Aníbal Torres: "La señora presidenta del Congreso ha señalado como fecha, al menos en su declaración ha dicho, el 8 de marzo. Nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso. Nosotros nos sometemos a eso, es la facultad del Congreso. Allí no hay nada más que hablar. Sobre la cuestión de confianza, como ya lo he dicho, es facultad del Congreso. El Congreso nos dará la confianza o no nos dará la confianza, y contentos, porque eso es constitucional. Tenemos que acatar lo que decida el Congreso. Con relación a las conversaciones con diferentes bancadas, ya se iniciaron. Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión; no vamos a presionarla ni la vamos a criticar".