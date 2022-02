Alva sobre reunión con parlamentarios: “Estaba en mi agenda como presidenta del Congreso”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció sobre la reunión que tuvo junto a otros parlamentarios de la oposición en el hotel Casa Andina Premium, en donde según una investigación del semanario Hildebrandt en sus trece se habría acordado un plan para vacar al presidente Pedro Castillo. La titular de la institución indicó que dicha junta formaba parte de su agenda.

“ Eso fue un seminario que organizó la fundación Naumann y estaba en mi agenda individual como presidenta del Congreso . Ese mismo día se publicó una foto que la fundación puso en su página”, declaró Alva Prieto durante la conferencia que brindó en el Palacio Legislativo este miércoles 16 de febrero.

“Hablar de un complot (para la vacancia) no viene al caso. Ha sido una reunión coyuntural para hablar sobre temas de historia y experiencias compartidas de los expositores que estaban en un programa público”, agregó.

Asimismo, la presidenta del Congreso se refirió al audio en el que se quejó por el reportaje que publicó el canal ATV respecto al impase que ocurrió entre ella y la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, donde advirtió que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, podría cerrar este medio de comunicación.

“ Fue una conversación totalmente inocua, ya todos los han escuchado. Es una conversación nadas más del día a día, punto ”, justificó.

Justamente en relación a sus expresiones dirigidas a la alcaldesa de Ocoña durante una sesión que mantuvieron en el Parlamento, María del Carmen Alva sostuvo que tras el diálogo se tomaron una foto y todo quedó en una “anécdota”.

“Luego de que terminara esa reunión la alcaldesa se me acerca, me pide disculpas por cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión y yo le dije ‘no te preocupes, todos tenemos nuestros días’ (...) Me pidió una foto y todo fue muy bien y no fuimos abrazadas de aquí. Es una anécdota, yo ya pasé la página .”, expresó.

Fija fecha para el pedido de confianza

En otro momento, la titular del Legislativo anunció que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se deberá presentar ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza el próximo 8 de marzo.

“Queremos decirle al ministro (Aníbal) Torres que aquí estamos, que queremos seguir reuniéndonos para definir acciones de consenso. Seamos respetuosos con el otro y démosle un respiro al Perú”, manifestó.