Hildebrandt sobre Aníbal Torres: Su problema es que es incapaz de decirle a Castillo la verdad

El periodista César Hildebrandt habló sobre la designación de Aníbal Torres como titular de la PCM y cuestionó que el exministro de Justicia pueda ser capaz de evidenciar ante el presidente Pedro Castillo los errores que pueda estar cometiendo.

“Aníbal Torres fue pintoresco al principio, grandioso e intransigente después, pero tiene un problema serio. Al margen de cualquier matiz personal que uno pueda exponer alrededor de su talante, es incapaz de decirle a Castillo la verdad. Es incapaz de decirle: “Oye, hasta aquí nomás. Estás metiendo la pata”. No puede hacer eso, lo sé de bueno fuente ”, indicó el hombre de prensa en el programa Rajes del oficio de Pedro Salinas.

Además, lamentó la salida de Hernando Cevallos del Minsa, pues consideró que él era uno de los ministros capaces de cuestionar las decisiones que adoptaba Pedro Castillo en su gobierno.

“Eso es lo que sí hacía el exministro de Salud. (Hernando) Cevallos era un tipo que era capaz de decirle: “Mira, esto no es así. Perdóname, pero tú no sabes”. El señor primer ministro no es así. Entonces, (Aníbal Torres) es una especie de figurón jurisconsulto en la capitanía de un barco que hace agua”, señaló.

En ese sentido, para Hildebrandt el cambio del extitular del Minsa por Hernán Condori es inexplicabe y que, en todo caso, la salida de Cevallos debió haber sido suplida por “un peruano con prestigio internacional”. “Qué hay que tener en la cabeza para sacar al mejor del equipo”, sostuvo el periodista.