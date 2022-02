RMP: “No hay ninguna posibilidad hoy de vacar al presidente”

El lunes 14 de febrero, el primer ministro, Aníbal Torres, denunció un supuesto complot golpista que estaría planeando el Congreso, luego de la reunión entre María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, y nueve parlamentarios de la oposición en el hotel Casa Andina, de Miraflores, donde —según el semanario Hildebrandt en sus trece— se habría afinado una estrategia para vacar al jefe de Estado, Pedro Castillo.

Rosa María Palacios recordó que, según el Parlamento, solo bastan 87 votos para vacar a un presidente. Aunque no comparte esta argumentación jurídica, resaltó que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el tema luego de la vacancia express de Martín Vizcarra.

Pero ¿el Congreso tiene 87 votos para vacar a Pedro Castillo? RMP indicó que hoy, 15 de febrero, solo poseen 46. Mientras que el jefe de Estado tiene 44 (Juntos por el Perú, Perú Libre y Perú Democrático). Los 40 legisladores sobrantes —explicó— tampoco lograrían la salida del líder de lápiz si se suman a la oposición.

“No hay ninguna posibilidad hoy de vacar al presidente de la República porque no les alcanzan los votos y no les alcanzan porque el presidente ha canjeado su presidencia con Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza y Guillermo Bermejo”, sostuvo.

Palacios indicó que el primer ministro ha decidido victimizar al Ejecutivo. Durante conferencia de prensa, Torres Vásquez denunció que “en los últimos días se ha puesto al descubierto una reunión secreta de congresistas y políticos de oposición con una agenda que buscaría definir una estrategia legal para finiquitar la forma en cómo se puede sacar al presidente de la República”.

En este sentido, la conductora de LR+ aclaró que la reunión entre Alva y nueve congresistas no fue secreta, puesto que se llevó a cabo en un lugar público y, además, fue organizada por una ONG internacional.

Pese a ello, la abogada precisó que sí existen “frauditas” en el Parlamento, los cuales ya afirmaron su posición durante la primera moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos, de Renovación Popular.

“Se pueden reunir todo lo que quieran, pero no pueden vacar al presiente de la República (…) No se puede creer que haya un golpe en marcha porque no hay con quién hacerlo”, acotó.

Desde su perspectiva, si en algún momento estas reuniones cuentan con la presencia de gente vinculada a Vladimir Cerrón o Verónika Mendoza, el panorama podría cambiar.

Agregó que la alta impopularidad de Pedro Castillo, 25% de aprobación, según la última encuesta de Ipsos, es en consecuencia de los graves errores que ha cometido el profesor cajamarquino.

Por último, analizó el comunicado publicado por el Congreso de la República donde niega cualquier intento de golpe de Estado, como informó Aníbal Torres. Asimismo, precisa que los ministros son incompetentes.

“A confesión de parte, relevo de prueba. Si el Congreso señala que los ministros son incompetentes, entonces por qué no los censuran (…) El Congreso tiene un problema político, no sabe ser oposición y el Gobierno no sabe gobernar”, concluyó.