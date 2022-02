PJ admite a trámite acción de amparo de Daniel Soria para ser restituido a la procuraduría

El Poder Judicial decidió admitir a trámite la acción de amparo interpuesta por el ex procurador general Daniel Soria, con la que busca ser restituido, luego de ser removido por el exministro de Justicia Aníbal Torres, ahora jefe del gabinete ministerial, el pasado 1 de febrero.

Al respecto, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda constitucional sea debatida en una audiencia única virtual el jueves 5 de mayo al mediodía. Después, la sala resolverá si procede o no dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo.

El proceso de amparo presentado por Soria Luján pide la anulación de la Resolución Suprema n.º 024-2022-JUS, que oficializa la destitución del exjefe de la Procuraduría General del Estado, por considerarla como “ilegal e inconstitucional”.

PUEDES VER: Los cuatro ministros que acompañan a Pedro Castillo desde el inicio de su gestión

Como se informó, la remoción del ex procurador general se dio luego de que la Contraloría detectara que su nombramiento no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que el exfuncionario no calificaba para asumir la defensa jurídica del Estado.

Asimismo, la demanda exige que se exhorte al presidente Pedro Castillo y al ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, “a que se abstengan de incurrir nuevamente en conductas infractoras de la Constitución” .

Daniel Soria tras dejar el cargo: Todo se da luego de presentar denuncia contra Castillo

El ex procurador general del Estado Daniel Soria señaló que los cuestionamientos en su contra y su destitución tuvieron lugar luego de que presentara una denuncia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por estar presuntamente involucrado en el contrato por el Puente Tarata III.