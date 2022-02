Montoya sobre desaprobación del Congreso: “La gente no tiene idea de cuál es nuestra tarea”

El parlamentario de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que el Congreso de la República está tratando de ver “cómo darle gobernabilidad al país” tras los meses de gestión desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Criticó, además, que no es posible encontrar estabilidad frente a un constante cambio de gabinete.

Estas declaraciones para Exitosa surgieron luego de que se le cuestionara acerca del papel del Congreso frente al debilitamiento político: “Lo que pasa en el Congreso es que no sabemos transmitir lo que estamos haciendo ni las cosas que están sucediendo” , agregó Montoya.

PUEDES VER: Comisión de Ética blinda a Jorge Montoya y archiva denuncia por difamación

Montoya sobre la desaprobación del Congreso

Durante la entrevista, el legislador resaltó que la medida de que se vayan todos —tanto el presidente como los ministros y congresistas— no es una salida legítima. Y se refirió, asimismo, a la desaprobación de la opinión pública frente al Parlamento, una cifra que supera el 70%: “La realidad del Congreso no es ese 70%. La gente no tiene ni idea cuál es nuestra tarea. Confunde nuestra tarea con el Ejecutivo” , manifestó.

Sin embargo, el papel del Parlamento es más rechazado que el del presidente Pedro Castillo, quien registra 69% de desaprobación. “Estamos tratando de arreglar la cancha, tal como están puestas las cosas, estamos yéndonos hacia abajo por la actitud que tiene ese gabinete, por la actitud que tiene Torres cuando se expresa hacia el Congreso”, mencionó previamente Jorge Montoya.

Los cuestionamientos al Congreso tras debilitar a la Sunedu

El último martes 8 de febrero, la Comisión de Educación del Congreso de la República tenía agendado el debate de otros dos proyectos que atentan contra la Ley Universitaria, que entró en vigencia en 2014; sin embargo, no se llevó a cabo. Cabe resaltar que este grupo de trabajo ha llegado hasta el punto de aprobar en primera votación (falta la segunda votación) un dictamen que debilita la función fiscalizadora de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Hasta el momento, un grupo de 18 universidades privadas y públicas expresaron su rechazo a la normativa que pretendería convertir a este organismo en una versión nueva de la extinta ANR.