Gisela Ortiz demandará por difamación a Jorge Montoya

Luego de que la Comisión de Ética blindara al congresista de renovación Popular, Jorge Montoya, al votar en mayoría para que la denuncia en su contra por difamación a la ex ministra de Cultura, Gisela Ortiz, sea archivada, ella aseguró que tomará medidas legales al respecto.

“En su momento nunca hice la carta notarial porque como empezó el proceso de Ética yo dije ‘bueno hay que esperar’. Pero ya hoy estoy mandando las cartas notariales, máximo mañana, porque es un requisito para la demanda ”, manifestó en diálogo con La República.

En esa línea, señaló que el documento solicitando la rectificación a Montoya era “un formalismo”, pues considera que este no se va a retractar por haberla terruqueado. No obstante, debe cumplir con ello pues es parte del proceso para presentar la demanda por difamación.

“Yo no quería meterme en esos temas porque reconozco que son temas desgastantes que demoran bastante tiempo y muchas veces los jueces que nos tocan no hacen mucho y dejan pasar el tiempo. Pero, bueno, lo tengo que hacer porque no hay otra manera de demostrar la gravedad del terruqueo ”, acotó.

Gisela Ortiz también se pronunció sobre el accionar de Ética al archivar la denuncia, y manifestó que tiene “sentimientos encontrados” pese a que afirma no tener expectativas en este Congreso.

“Pero uno siempre tiene esperanzas de que las personas actúen correctamente y en este caso evidentemente Montoya ha tenido no solamente frases difamatorias, sino que habiendo tenido una oportunidad como para desdecirse volvió más bien a ratificarse de la difamación ”, indicó.

Así, sostuvo que le parece grave el precedente que está dejando el grupo parlamentario de trabajo al excusar la libertad de opinión o la labor de fiscalización congresal para mellar la dignidad de las personas.

“¿Qué fiscalización ha hecho? Distinto es que haya pedido información formalmente a la Dircote, al Servicio de Inteligencia, a la Fiscalía, de algún proceso de investigación que yo tuviese o tenga sobre temas de terrorismo, pero la fiscalización no puede ir por opinar señalando delitos que no tiene la otra persona porque se está denigrando ”, apuntó Ortiz.

Ortiz calificó de “inconsecuente” actitud de Perú Libre en comisión

Para el archivamiento de la denuncia contra Jorge Montoya, algunos congresistas de Perú Libre miembros de la comisión de Ética, dieron su voto a favor. Sobre ello, la extitular del Mincul opinó que los integrantes de la bancada oficialista estarían motivados por sus “acuerdos políticos” con varios sectores del Congreso.