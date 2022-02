Condori: “Nunca he recetado ni he vendido ni he dado a ningún paciente el agua arracimada”

El ministro de Salud, Hernán Condori, se refirió a los cuestionamientos en su contra por promover el consumo de “agua arracimada” y enfatizó en que en ningún momento la ha recetado, ni vendido ni dado a ningún paciente. El titular del Minsa argumentó que se trató únicamente de “un tema familiar” ante las preguntas de los miembros de la Comisión de Salud del Congreso. El grupo de trabajo parlamentario lo había citado para que pueda explicar los lineamientos de su gestión.

“En cuanto al agua arracimada, mi persona no ha hecho ninguna publiación. Pueden verificar en mi Facebook. Yo no he hecho ninguna publicación. Sencillamente ha sido un tema muy familiar. Se ha filtrado esa publicación y ha salido al aire. Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente ”, dijo durante la sesión de la Comisión de Salud.

Asimismo, Condori manifestó que se había informado acerca del producto a través de internet, a pesar de que el “agua arracimada” ha sido considerada por los expertos como pseudocientíficas.

“ Simplemente me presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué. Hay un doctor que hizo un trabajo de investigación que tiene 47 puntos de bibliografía y que le haré llegar, señor congresista, para que puedan todos informarse”, añadió.

Finalmente, el ministro de Salud explicó de qué se trataba el producto y reiteró que nunca la había recetado como profesional.

“Es un tipo de agua que, de acuerdo a la literatura científica, su estructura molecular le permite ingresar con mayor facilidad a través de las membranas celulares. Pero vuelvo a repetir, mi persona, como médico cirujano colegiado, nunca ha vendido ni recetado ni ofrecido a ningún paciente”, culminó.