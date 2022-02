AAR: “Acá no hay un complot del Congreso, acá hay un autocomplot del presidente”

Los continuos errores de Pedro Castillo comienzan a pasarle factura. Según la última encuesta de Ipsos, el mandatario tiene solo 25% de aprobación. Augusto Álvarez Rodrich precisó que el líder de Perú Libre buscaría ir al choque contra el Congreso para opacar su “ineptitud”.

¿Cómo? Mediante el gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres. Este lunes 14 de febrero, el primer ministro brindó una conferencia de prensa, donde rechazo la reunión entre la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y nueve congresistas más en el hotel Casa Andina, de Miraflores, —según el semanario Hildebrandt en sus trece— se habría afinado una estrategia para vacar al jefe de Estado, Pedro Castillo.

Torres Vásquez, junto a su gabinete ministerial, denunció que habría un plan para buscar la salida del presidente de la República. “Ahora pretenden urdir en secreto un plan en secreto para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Todos esos hechos están concadenados”, agregó.

AAR recordó que el exministro de Justicia deberá ir en los próximos 24 días al Parlamento para presentar la política general del gobierno. En tanto, la bancada de Perú Libre presentará una acusación constitucional contra Alva y los nueve congresistas que asistieron a esta reunión secreta.

Ante el comunicado de Torres, el Legislativo descartó las acusaciones del primer ministro y, además, cuestionó el por qué el sucesor de Héctor Valer se negó a responder sobre los supuestos actos de corrupción en el gabinete.

“Que haya un sector del Congreso que quiera vacar al presidente Castillo no es ninguna novedad, no es ninguna primicia, eso está claro. Que el presidente quiera disolver el Congreso tampoco es una novedad; si no recuerdan lo que dijo que el inefable expremier cuando dijo que era ‘la bala de plata’”, analizó Rodrich.

En estos casi siete meses en el poder, Castillo Terrones no habría dado la talla, así lo detalló el periodista. Agregó que posee una promiscuidad con la corrupción.

“El principal promotor de la vacancia no es el Congreso, acá no hay un complot del Congreso, acá hay un autocomplot del presidente por la tremenda ineptitud a la hora de gobernar”, indicó.

En este sentido, Pedro Castillo, durante un acto oficial, agradeció los servicios prestados del ahora exministro, Hernando Cevallos. Pese a los innumerables cuestionamientos contra Hernán Condori, el mandatario defendió al titular del Minsa.

“Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe de las necesidades. Va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza”, declaró.

AAR lamentó que Castillo avale a Condori. Sin embargo, no es la única cartera en problemas. Según reportajes dominicales, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a cargo de Juan Silva, habría una agencia de empleos dentro de la institución.

Ante ello, el jefe de Estado solicitó que si se demuestra que ha robado al Perú, se pida cadena perpetua para él. “Tenemos que asumir la responsabilidad”, dijo eufóricamente.