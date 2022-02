Sánchez: “No me imagino a Belaúnde Terry reuniéndose para procurar un golpe de Estado”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció respecto a la reunión que tuvo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con otros congresistas de la oposición, en donde habría acordado un nuevo intento de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. El funcionario de Estado recordó al exmandatario Fernando Belaunde Terry, quien fue fundador de Acción Popular, y señaló que él no haría algo así.

“ No me imagino a Fernando Belaúnde Terry reuniéndose a escondidas para procurar un golpe de Estado, buscando una forma de vacar al presidente. Tampoco me imagino a Haya de la Torre haciendo reuniones a escondidas , es por eso que hoy se tiene que dar una explicación al país y a la comunidad internacional. En ningún programa estelar del domingo se ha hablado de esta realidad”, indicó en diálogo con Exitosa.

“Sabemos que el equilibrio de poderes es fundamental. El Gobierno ni el gabinete han tenido una reunión a escondidas para ver cómo cerramos el Congreso (...) Jamás vamos a complotar contra el otro poder”, agregó.

Esto ocurrió luego de que el semanario Hildebrandt en sus trece, el último viernes 11 de febrero, reveló que Alva Prieto y otros parlamentario se juntaron a puertas cerradas en el hotel Casa Andina Premium, en una reunión donde se abordaron temas sobre la modificación de los artículos de la Constitución para vacar al mandatario, así como la correlación de votos para expulsar al jefe de Estado.

La situación ha provocado que la congresista de Perú Libre Margot Palacios presente una denuncia constitucional en contra de todos los legisladores que participaron en dicho diálogo por una presunta infracción de distintos artículos de la Constitución y el Código Penal.

Roberto Sánchez: No queremos el cierre del Congreso ni la vacancia

En otro momento de la entrevista, Sánchez aseguró que desde el Ejecutivo no se comparte la idea de disolver el Congreso de la República ni convocar a elecciones generales antes del 2026.