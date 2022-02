Primera dama Lilia Paredes envía mensaje romántico al presidente Castillo por San Valentín

La primera dama de la Nación, Lilia Paredes, aprovechó el 14 de febrero, Día de San Valentín, del amor y la amistad, para enviarle un mensaje romántico a su esposo y presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Le agradeció al dignatario por ser su “gran compañero” y le pidió que siga adelante para cumplir con los objetivos que buscan el desarrollo del país.

“Gracias, José por ser mi gran compañero y por poner en valor la unión familiar en esta fecha. Cuando hay respeto, sinceridad y confianza, se lograrán nuestros anhelos. La unidad siempre será el gran aliado para cumplir los objetivos de desarrollo. Sigue adelante, siempre ”, expresó Paredes en su cuenta de Twitter. Y acompañó la publicación con una foto en la que ella aparece junto al jefe de Estado.

De esta manera, Paredes respondió al mandatario, quien horas antes había publicado un tuit por el día del amor y la amistad. “Recurrir al amor y consejos de la familia es vital en nuestras vidas; también de las grandes amistades que nos muestran su incondicional apoyo. En este Día de la Amistad, hagamos que el compañerismo, lealtad, empatía y unión, sean la motivación para sacar adelante al país ”, manifestó Castillo.

Tuit de Lilia Paredes.

“Hay un grupete para desestabilizar el país”

Este lunes 14 el presidente realizó algunas actividades. Entre estas, participó en la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en San Juan de Miraflores. Allí indicó que no está al pendiente de declaraciones de políticos que lo acusan de haber cometido actos de corrupción. También rechazó estas afirmaciones.

“No nos importan los dimes y diretes políticos, porque ellos tienen su propia agenda. (Hay) un grupete para desestabilizar el país. No me voy a rendir porque estoy acá para defender la educación del pueblo peruano y la salud del mismo”, expresó.

Defiende al ministro de Salud

Asimismo, Castillo Terrones sostuvo declaraciones para apoyar al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori. “Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital, para hacer una alianza de la posta con la escuela, porque venimos de esa cantera donde más se necesita”, dijo.