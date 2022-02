Castillo: “No nos importa los dimes y diretes políticos, porque ellos tienen su propia agenda”

Este lunes 14 de febrero, durante la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en San Juan de Miraflores, el presidente Pedro Castillo manifestó que no está al pendiente de declaraciones de políticos que lo acusan de haber cometido actos de corrupción ,y rechazó estas afirmaciones.

“ No nos importa los dimes y diretes políticos, porque ellos tienen su propia agenda. (Hay) un grupete para desestabilizar el país. No me voy a rendir porque estoy acá para defender la educación del pueblo peruano y la salud del mismo”, manifestó a la prensa.

El mandatario habría hecho referencia a lo informado el último viernes 11 de febrero el semanario Hildebrandt en sus trece, que dio a conocer la reunión clandestina de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, junto a ocho congresistas de la oposición en un hotel de Miraflores.

En tal encuentro, trascendió que se habría hablado de cómo vacar al jefe de Estado mediante la modificación del artículo 117 de la Constitución, para que encuentren una “salida legal” a su propósito.

Por ello, la parlamentaria de Perú Libre Margot Palacios presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) contra la titular de la Mesa Directiva del Congreso y los legisladores que participaron en la reunión.

Castillo mostró su apoyo al ministro de Salud

En otro momento, el presidente Castillo Terrones mostró su respaldo al ministro de Salud, Hernán Condori, quien desde su asunción al cargo ha sido altamente cuestionado por promover medicamentos sin base científica y por las denuncias en su contra.