Montoya sobre ministros cuestionados: “Castillo no es una computadora que conoce la vida de todos”

El titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya, se pronunció respecto a los ministros que fueron designados por el presidente Castillo y que han sido cuestionados por su falta de experiencia en el sector o por sus antecedentes legales. El funcionario señaló que el mandatario no tiene la capacidad de conocer la vida ni toda la información de las personas a las que nombra.

“ He visto que hay una decisión de atacar cualquier cosa que decida el presidente Castillo. El presidente Castillo no es una computadora que conoce la vida de todos . Él siempre toma decisiones, por supuesto, con la información que tiene en ese momento. Con el tiempo ya irá conociéndonos y de repente mañana me dicen a mí ‘gracias por apoyarme’ y yo me iría tranquilo”, indicó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, el ministro se manifestó respecto a la reunión que tuvo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, junto a otros parlamentarios de la oposición para presuntamente coordinar un nuevo intento de vacancia en contra del jefe de Estado.

PUEDES VER: Procuraduría Anticorrupción solicita a ministro de Transportes información sobre actividades de Juan Altamirano

“ Hay partidos que efectivamente se han opuesto a que el presidente Castillo asuma el poder hasta el último día y tienen una idea clara . El mensaje que yo escuchaba siempre era ‘no al comunismo’ y está establecido que Pedro Castillo no es comunista (…) Ahora están buscando otras formas de vacarlo”, indicó Montoya Zavaleta.

Por tal, el titular del Ministerio de Ambiente hizo una llamado para que el Ejecutivo y el Legislativo logren llegar a consensos con el fin de que la ciudadanía cambien la mala percepción sobre ambos poderes, lo cual se ve reflejado en las encuestas.

Torres: “Pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado”

Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes 14 de febrero, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, también se pronunció en relación a la reunión que tuvieron los parlamentarios de la oposición.

PUEDES VER: Torres solicitó a la presidenta del Congreso la fecha para exponer pedido del voto de confianza