Fujimoristas detrás de encuentro sobre la vacancia

La cuestionada reunión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y otros parlamentarios de oposición para hablar sobre una vacancia presidencial, en un hotel exclusivo de Lima la semana anterior, fue gestada por organizaciones manejadas o muy influidas por colaboradores del fujimorismo.

En el encuentro, en el hotel Casa Andina de Miraflores el miércoles 9, participaron Alva y los parlamentarios fujimoristas Patricia Juárez y Hernando Guerra García; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson, de Podemos Perú; Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP); y José Arriola, de Acción Popular.

Camones ha reconocido que hablaron sobre una destitución contra el presidente Pedro Castillo, entre otros temas. “¿Por qué tener miedo de hablar del tema de vacancia?”, expresó la apepista el último viernes 11 en entrevista televisiva con Latina.

Camones, antes de llegar a APP, estuvo en el fujimorismo como candidata de Fuerza Popular a gobernadora regional de Áncash en el 2018, sin éxito.

Como otros congresistas que estuvieron en la reunión, Camones adujo que asistieron al lugar porque se realizó un conversatorio de la alemana Fundación Friedrich Nauman sobre la crisis política en el Perú. Antes tuvieron un largo almuerzo en el hotel donde ya discutían sobre una eventual vacancia, según reportó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Al día siguiente, Montoya expresó en la red social Twitter: “El diálogo para promover la moción de vacancia está en marcha (...). El Perú no seguirá a la deriva, tendrá pronto un nuevo timonel. No nos vamos todos, se irá él”. Es decir, que la intención es destituir a Castillo y que es mantenga el Congreso.

El domingo anterior, Alva había hablado en televisión sobre la posibilidad de asumir la presidencia de la República, como sucesora si sale Castillo. “Todos los retos que se presentan en la vida, como se me presentó la presidencia del Congreso, tenemos que tomarlos, pero nunca es un tema de uno nada más. En el Congreso también hay acuerdos”, dijo en ATV.

La Fundación Friedrich Nauman reconoció que cofinanció el evento en el hotel con su socio Centro de Innovación de Políticas Públicas (CIPP).

Sinergias. Jörg Dehnert, director de Friedrich Naumann, con Alva en el conversatorio. Foto: difusión

De ‘naranja’

Esta fundación, que aduce que “defiende libertades” y se identifica con el liberalismo político, en el Perú es liderada por el alemán Jörg Dehnert. Este es esposo de Bertha María Carrillo, una comunicadora que integró el equipo técnico de Keiko Fujimori en la campaña electoral del año pasado, cuando compitió con Castillo y fue derrotada.

Camiseta. Bertha María Carrillo como integrante del equipo técnico de Keiko en la campaña del año pasado. Foto: difusión

Carrillo es directora de alianzas institucionales de la Asociación de Contribuyentes del Perú, que maneja el sitio web Piensa.pe, donde hicieron campaña contra Castillo con una inversión de más de medio millón de soles en publicidad de Facebook y promovieron las falsas acusaciones de fraude electoral de Keiko y su equipo.

La Friedrich Naumann además trajo al Perú al político venezolano Leopoldo López para un evento con Keiko. Ahí, el líder extranjero llamó a los peruanos a votar por ella a poco de la elección de segunda vuelta.

Esta fundación alemana también organizó un evento en Ecuador durante la campaña electoral en que participó Mario Vargas Llosa y se pretendía llevar a Keiko para que expresidentes latinoamericanos de derecha le expresen respaldo. Por su proceso judicial, la entonces candidata solo pudo conectarse por internet.

En junio del 2021, la Asociación Red Solidaridad Alemania-Perú envió carta abierta a esta fundación en protesta “por la injerencia directa de la Fundación Friedrich Naumann (FFN) en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas a favor de Keiko Fujimori”.

La Friedrich Naumann también financia con fondos al Instituto Invertir, del economista Daniel Córdova. Este colaboraba con César Acuña en la primera vuelta y luego se hizo uno de los más intensos impulsores de las denuncias de fraude electoral que amenazaban con sabotear el resultado electoral.

El Centro de Innovación de Políticas Públicas, socio de la Friedrich Naumann que cofinanció el encuentro de los congresistas opositores en el hotel miraflorino, está dirigido por dos colaboradores del fujimorismo: Carlos Hamman y Gustavo Nokomura, ambos exintegrantes del equipo técnico de Keiko Fujimori en elecciones.

Extremos. Carlos Hamann firmando carta del partido de ultraderecha español Vox. Foto: difusión

Este centro además recibió 388.500 soles del dinero que el Estado peruano le ha otorgado a Fuerza Popular como aporte público, según los reportes que hizo a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Según los documentos, Centro de Innovación de Políticas Públicas le dio “servicios de capacitación en emprendimiento e innovación y en liderazgo y empoderamiento de la mujer”.

Ahora, este centro organiza encuentros de opositores al Gobierno para hablar sobre una posible destitución del jefe del Estado elegido por la población en elecciones en que Keiko Fujimori fue derrotada, pese a las denuncias de fraude sin pruebas.

Alva y los otros congresistas del cuestionado encuentro enfrentan ahora una denuncia constitucional en el Congreso.

Alineado. Gustavo Nakamura también suscribió la carta de los españoles de Vox. Foto: difusión

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, expresó que su correligionaria Alva debe dar explicaciones de esa reunión en el hotel miraflorino.

Ante estos hechos, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, reiteró que el Parlamento está buscando destituir a Castillo.

La confrontación no cesa.

Trayectoria bajo la lupa

La Fundación Naumann asegura que la reunión de congresistas fue un simple taller. “En el marco de una serie de seminarios que hemos realizado desde marzo del 2021, el pasado 9 de febrero se llevó a cabo un taller que tuvo como temática la discusión sobre la crisis política en el Perú durante sus 200 años de historia, con motivo de propiciar espacios de diálogo y debate entre diversos especialistas y políticos que han seguido de cerca la problemática”, dice en comunicado. Y que estos eventos “siempre están abiertos a todos los partidos y las diversas bancadas del Congreso”.

Esta fundación alemana, además de participar en eventos de apoyo a Keiko Fujimori en la campaña electoral, auspicia cuestionables iniciativas de derecha como un programa en internet de la polémica activista Vanya Thais, entre otras.

En Twitter

Alonso Gurmendi, Alonso_GD

Como ex becario de la @FNFreiheit, he visto de cerca su compromiso con la democracia y los DDHH. El problema aquí es que no entiendo qué hace la @FnfAndinos organizando eventos con el CIPP, cuyos socios son entusiastas firmantes de la Carta de Madrid y promotores del “fraude”.

Reclamo por injerencia

La Asociación Red Solidaridad Alemania-Perú reclamó a Friedrich Naumann por su “injerencia directa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas a favor de Keiko Fujimori”.

Reacciones

Aníbal Torres, primer ministro

“Y a cada momento (los congresistas de oposición) reclaman ellos vacancia, quieren vacancia. Trabajan día y noche para la vacancia. O sea son golpistas y, sin embargo, se llaman demócratas”.

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular

“Urge que Alva explique al país sobre lo sucedido, porque afecta la gobernabilidad y la imagen de Acción Popular. La mayoría consideramos que no es momento de vacar al presidente o cerrar el Congreso”.

Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú