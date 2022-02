Karol Paredes defendió reunión con Alva: “Aquí nadie ha hecho una cuestión secreta”

La parlamentaria por Acción Popular, Karol Paredes, defendió la reunión que sostuvo con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde junto algunos colegas habrían conversado sobre cómo consolidar la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“ Sinceramente, yo no veo nada de malo en este tipo de reuniones. La función del Congreso no es confabular, es responder de acuerdo a sus facultades que nos da la Constitución, fiscalizar y conversar con políticos que sean necesarios. En el Congreso, los políticos no vamos a estar en contrapunteo, tenemos que sentarnos a conversar con todos, escuchar las opiniones y diferencias”, declaró a Exitosa.

La acciopopulista hizo énfasis en que no está bien comparar el encuentro que sostuvo con nueve parlamentarios de la oposición en un lujoso hotel miraflorino, con las sesiones que tuvieron lugar en una casa en el distrito de Breña, que tuvieron como participante al presidente Pedro Castillo.

“ Aquí nadie ha hecho una cuestión secreta, porque si hubiese sido así, nos hubiésemos ido a una casa , como el caso de Breña, donde se reunían de manera oculta y pensaban que nadie se iba a enterar”, explicó.

En ese sentido, aclaró que es normal que los legisladores, como participantes activos de la política peruana, traten temas de coyuntura nacional.

“La presidenta no ha ocultado nada a nadie, era parte de su agenda, que es de acceso público. Entonces, aquí no hay ninguna confabulación ni reunión secreta, los políticos hablan de política y se pueden reunir con todos los políticos que quieran . Además, la coyuntura que vive el país necesita ser analizada, reflexionada, con diferentes bancadas y grupos políticos”, agregó.