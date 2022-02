Condori designa como asesor en el Minsa a un médico veterinario

La Resolución Ministerial n° 077/2022/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, señala que el ministro de Salud, Hernán Condori, ha colocado en el puesto de ejecutivo adjunto II del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa) al médico veterinario William Córdova Pardo, quien se tituló en el 2012 y egresó de la Universidad Peruana los Andes, en la región de Junín.

El nuevo asesor no cuenta con experiencia en el sector, es miembro del partido Perú Libre y amigo cercano del secretario general del partido en mención, Vladimir Cerrón .

En el 2019, Córdova fue designado por el exgobernador de Junín como director de Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura, según informó Perú21. No obstante, fue reemplazado poco tiempo después de asumir.

Córdova Pardo no figura en el Minsa como vacunado, pero, al ser consultado, precisó que se había inmunizado en el extranjero y por eso no aparecía en el sistema peruano.

“Tengo mi carnet que (demuestra que) estoy vacunado en el extranjero, es un tema administrativo (la razón por la que no aparece en el sistema). Estoy ocupado, hágame preguntas objetivas. Vamos a iniciar los trámites, todavía no lo he ingresado, no sabía que tenía que ingresarlo”, expresó a Perú21.

Además, se informó que el asesor del Minsa fue expulsado del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú por “haber ingresado en aparente estado de ebriedad” . Córdova era segundo jefe de la compañía El Tambo 198.

Ministro de Salud cuestionado por sus antecedentes

Desde la asunción de Hernán Condori como titular del Ministerio de Salud, los cuestionamientos en su contra no se han detenido.