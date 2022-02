Bellido afirma que denuncia constitucional contra Alva “tiene el respaldo de Perú Libre”

Luego de que la congresista Margot Paredes (Perú Libre) presentara una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Denuncias Constitucionales (SAC) contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y otros parlamentarios que se reunieron para complotar contra el Gobierno de Pedro Castillo, el legislador y ex primer ministro Guido Bellido dijo que la acusación contra Alva será apoyada por su bancada.

“ Tiene el respaldo de Perú Libre. Uno hace lo que debe hacer”, mencionó a la prensa al salir de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También consideró que la titular de la Mesa Directiva ha mostrado comportamientos “antidemocráticos” y recordó el incidente que protagonizó con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales.

“Eso de creer que el Congreso es su casa, hay un criterio que debe manejarse, uno está asumiendo una responsabilidad grande como ser presidente del Congreso y eso requiere mesura”, sostuvo.

No obstante, Guido Bellido no aparentó interés en llevar más allá la denuncia en el caso de que esta no prosperara en el pleno del Congreso. “Así es la democracia”, refirió.

Denuncian ante la SAC a congresistas de oposición

La congresista Margot Palacios (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y otros nueve legisladores. Como parte de los fundamentos, el documento señaló que los mencionados parlamentarios “pretenden desconocer el artículo 112 de la Constitución Política del Perú que establece que el mandato presidencial es de cinco años” .

El oficio comprendió a los que se reunieron en el hotel de Miraflores: María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Hernando Guerra García Campos (Fuerza Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Norma Yarrow, José Williams Zapata, Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y José Arriola Tueros (Acción Popular).