CPI: 59.1% desaprueba la gestión de Jorge Muñoz

El último domingo 13 de febrero, la encuestadora CPI realizó un sondeo en el que consultó a la población sobre la actual gestión que desempeña Jorge Muñoz como alcalde de Lima, además de la intención de voto para la alcaldía de Lima. El estudio de la opinión pública, que se efectuó entre el 3 al 11 de febrero del presente año, contó con un total de 3.500 entrevistas a nivel urbano y rural.

Lo sorprendente de la encuesta fue la desaprobación que tiene Muñoz Wells dentro de Lima, pues un total de 59.1% desaprueba su gestión. No obstante, el 23.2% de encuestados sí aprueba su labor como alcalde, mientras el restante (17.7%), no sabe y no opina.

Respectivamente, los resultados mostraron que la mayoría de personas que desaprobaron a Muñoz fueron hombres con un 63.0% y un 55.4%, mujeres.

PUEDES VER: Los alcaldes y gobernadores tienen mayor calificación negativa

Por otro lado, la encuesta consultó a la población a quién preferirían en este momento para que asuma el cargo de burgomaestre, a lo que la gente tuvo mayor predilección por Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth, respectivamente.

CPI: 66,9% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo

En esta oportunidad, la encuestadora ejecutó un total de 1.200 entrevistas, tanto en Lima y Callao como en el interior del país para tener un resultado global.

La pregunta principal en cuestión fue la siguiente: “¿Particularmente, usted aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando el presidente Pedro Castillo en estos seis primeros meses de su gestión?”

Ante esta consulta, un 23,4% mostró su aprobación ante el trabajo del mandatario; sin embargo, un 66,9% desaprobó la gestión y un 9,7% prefirió no opinar al respecto.