Torres descartó acciones contra Alva y congresistas: “No lo haremos en aras de la armonía”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo no buscará promover acciones contra la titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, y los otros nueve congresistas que participaron en una reunión en el hotel Casa Andina, en Miraflores, donde – según el semanario Hildebrandt en sus trece – se habrían congregado para afinar una estrategia para vacar al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“En aras de no generar mayor confrontación, no hemos mencionado que vayamos a tomar alguna medida, ni la vamos a tomar, pero que hay medidas que nos franquea el ordenamiento jurídico, las hay. Que esta conducta de los congresistas, que están buscando dar el golpe, mediante esos mecanismos que estamos señalando infringen la Constitución y eso da lugar a una acusación constitucional”, declaró.

El jefe de la PCM consideró que el ordenamiento jurídico les permitiría tomas acciones contra los legisladores, en una conferencia de prensa, acompañado por la totalidad de sus ministros de Estado: “Podríamos presentar esa acusación, pero no podría ser atendida porque resulta que son la mayoría (en el Congreso), pero eso quedará ahí para que otro Congreso lo tenga que ver porque la infracción constitucional es muy grave y no solo atenta contra el Ejecutivo, sino contra el país. (…) Otra acción podría ser pedir a los organismos internacionales que se active la carta de la OEA al respecto, pero no lo vamos a hacer en aras de mantener la armonía”, agregó.

Sí toman acciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Quien no pensó de la misma forma fue la congresista Margot Palacios de Perú Libre, quien presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia contra Alva y otros nueve parlamentarios por una presunta infracción de distintos artículos de la carta magna y el Código Penal.

Además de María del Carmen Alva, fueron denunciados, por Margot Palacios, los fujimoristas Patricia Juárez y Hernando Guerra García; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson, de Podemos Perú; Lady Camones, de Alianza para el Progreso; y José Arriola, de Acción Popular.

Por su parte, la bancada de Perú Libre anunció – este lunes – que presentará una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por presuntamente conspirar contra el presidente Castillo. Esta decisión fue comunicada por Waldemar Cerrón, vocero principal del grupo parlamentario oficialista.