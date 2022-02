Guevara pide explicaciones a Alva sobre reunión: Afecta la imagen de Acción Popular

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, se pronunció sobre la reciente reunión que sostuvo la titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, con otros parlamentarios y personajes de la política nacional a fin de “afinar la estrategia para sacar a Castillo de Palacio de Gobierno” , de acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece.

El acciopopulista pidió explicaciones a Alva Prieto sobre lo informado en el medio dirigido por César Hildebrandt, ya que, de ser ciertas tales afirmaciones, significaría atentar contra el equilibrio del Perú, además de dañar la reputación del partido político al que pertenecen.

“@MaricarmenAlvaP, ante esta noticia que ha aparecido en @ensustrece, urge que explique al país sobre lo sucedido porque afecta la gobernabilidad y la imagen de AP. La mayoría de peruanos consideramos que no es momento de vacar a @presidenciaperu o cerrar el @congresoperu”, compartió en su cuenta de Twitter.

La presidenta del Congreso se reunió en un exclusivo hotel miraflorino con legisladores de diversas bancadas opositoras al Gobierno. Los miembros del Parlamento estuvieron en compañía de la excongresista fujimorista Úrsula Letona y el aprista Jorge del Castillo.

Crítica al Ejecutivo y Legislativo

Guevara Amasifuén criticó, además, el accionar del Congreso y el Ejecutivo, ya que señaló que su agenda política se ha visto reducida a los temas relacionados con la vacancia del presidente y la disolución del Parlamento, lo cual no es relevante en este momento.

“De manera irresponsable desde el @congresoperu y @presidenciaperu han reducido la agenda política y gubernamental a la vacancia y disolución. Olvidan que hay temas trascendentales por resolver a favor de nuestro país ”, comentó en la misma red social.

Edwin Martínez tras reunión de Alva: “No estoy de acuerdo con vacancias”

Por otro lado, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez aseveró que no estaría de acuerdo con la vacancia del presidente Pedro Castillo. En entrevista a Canal N, afirmó que desconoce qué temas trató su correligionaria con los portavoces.