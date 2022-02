Jorge Montoya sobre reunión con Alva: “Somos libres de reunirnos donde queramos”

El legislador por Renovación Popular Jorge Montoya se pronunció sobre la reunión que sostuvo con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y colegas de otras bancadas en la que, de acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, habrían discutido cómo vacar al presidente Pedro Castillo.

El parlamentario señaló que los asistentes al encuentro no tienen la obligación de brindar explicaciones al respecto; sin embargo, precisó que la finalidad era que los voceros de diferentes bancadas pudieran entenderse mejor.

“Fue para tratar temas políticos. Hemos participado voceros de diferentes bancadas de la misma línea de pensamiento para tratar de entendernos mejor. La realización fue pública, no secreta (…) La señora (María del Carmen) Alva no tiene que explicar ninguna reunión. Somos libres de reunirnos donde queramos y con quien queramos. Todavía no estamos en dictadura”, señaló en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, Montoya Manrique enfatizó que la reunión no fue secreta, ya que un día antes figuraba en la página web oficial del Congreso, a diferencia de los encuentros que sostuvo el jefe de Estado en un domicilio ubicado en el distrito de Breña. Así, añadió que la vacancia presidencial es un tema público que se ha venido impulsando desde algunas bancadas.

Mesías Guevara pide explicaciones a Alva por reunión

Por otro lado, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, pidió a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, que brinde explicaciones sobre la reunión que sostuvo en un lujoso hotel miraflorino, ya que estaría afectando a la imagen del partido al que pertenecen.

