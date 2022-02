Enver León: “Llamo al señor Cerrón a ser serio, a hacer política de verdad”

Enver León, nuevo secretario general de Nuevo Perú, contó sobre la perspectiva que tiene la agrupación política sobre el Gobierno y el gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres. Hace un llamado a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, para que se retracte de sus dichos respecto a la excandidata presidencial Verónika Mendoza.

Desde el 5 de febrero, fue anunciada su designación como nuevo secretario general del Nuevo Perú. ¿Cuál es la misión que tienen de aquí en adelante?

Nosotros como Nuevo Perú somos una organización política nacionalizada. Hemos participado en dos procesos electorales últimamente y estamos en el proyecto social. Vamos a seguir participando de la misma manera institucional, pero sí consideramos que, en este momento de transcendencia, en el Perú la izquierda ha perdido ese sentido de representar o ser el articulador, el instrumento político de esas voces sociales. Nos vamos a sumar ahí con mucha fuerza.

¿Qué opinión tienen sobre el Gobierno y el actual gabinete ministerial?

En general, tenemos una opinión de análisis que es una crisis de gobierno sistémica, no se trata solamente de Pedro Castillo, se trata de varios gobiernos atrás. Recordemos que hay varios expresidentes que tienen denuncias muy graves. La dinámica para el presidente no es fácil, el Congreso se ha vuelto muy obstruccionista, y este Gobierno refleja lo mismo, o sea, desde un comienzo, la derecha no ha dejado gobernar al presidente Pedro Castillo. Si bien es cierto los anteriores gabinetes han expresado una identificación con la plataforma que se dio a través del Plan Bicentenario, pero creemos que desde el gabinete Valer ha habido una incoherencia, que no necesariamente iba a cumplir con las promesas. Ahora, este gabinete Torres creemos que es más de lo mismo debido a que la mirada no está en lo programático sino en querer tener la confianza en el Congreso. Un gabinete con un ministro de Economía de derecha no necesariamente va a cumplir con las promesas electorales, hay una crisis en torno a eso.

¿Ustedes consideran que ha existido algún tipo de chantaje que ha producido un “cuoteo” en el gabinete?

Creo es que más allá de chantaje, es una mirada desde el Gobierno. El gabinete ha sido creado con ese fin, de ganar el voto de confianza, ese cuoteo que usted dice prácticamente son por acuerdos políticos que se dan con bancadas para que ellos puedan sobrevivir ante la crisis que se está viviendo y creemos que esa no es la mejor salida. Este gabinete no creemos que vaya a durar mucho. Ahora mismo, el Congreso, más allá del gabinete, obviamente sigue con la predica de la vacancia, ya modificó el artículo 130 de la Constitución Política sobre la cuestión de confianza. Sinceramente no es la salida política para este Gobierno el gabinete actual.

Sobre las otras fuerzas, Vladimir Cerrón dijo que Verónika Mendoza había pedido ser premier, tener ministerios y una embajada ¿Qué responden a esto?

Igual que el señor Álvarez Rodrich. Me parece que estamos tratando de armar show, de entrar a la farándula en vez de hacer política que es lo que tenemos que realizar ahora. Yo descarto totalmente las acusaciones, lo que ha manifestado el señor Cerrón. Totalmente falso, porque nosotros nos manejamos a nivel institucional (sobre) si hay algún ministro o no dentro del gobierno de la organización política. Nosotros creemos que las diferencias, los acuerdos, todo lo que se puede desarrollar en las organizaciones políticas se hace directamente. No creemos que la política debe ser en el sentido de dimes y diretes, sino por el contrario, debe ser en sentido unitario. Llamo al señor Cerrón a que aclare totalmente esta posición, se desdiga de eso, creo que lo correcto es que haga política verdadera porque será cuestionado siempre, no será tomado en cuenta en una política seria. Queremos nosotros construir una sociedad hacia un porvenir de todas las clases que es el norte de la izquierda. En estos momentos que tenemos esta crisis política de esta índole, creemos que no amerita esta forma de hacer política por parte del señor Cerrón y en general. Y además la congresista Ruth Luque aclaró sobre este tema. Nosotros creemos que él debe de ser serio cuando manifiesta eso y no caer en estas falsedades.

Si es falso, ¿por qué crees que se manifestó así el señor Cerrón?

De un tiempo a esta parte, pareciera que hubiera una competencia en quién es más radical y quién no. Entonces caer en epítetos no soluciona nada, solo crea más morbo en los que escuchan, ven. Creen que uno le va a contestar de igual manera. Por eso, llamo al señor Cerrón a ser serio, a hacer política de verdad, y no caer en estas situaciones que en verdad dan vergüenza ajena. Más bien, en los debates de manera directa nos diremos las cosas como deben ser.

Te reuniste dos veces con el presidente castillo antes de que se anunciara al actual gabinete ¿Qué temas trataron?

Nosotros nos manifestamos en dos pronunciamientos, una criticando al gabinete Valer. Esa incoherencia con el gabinete Valer la hemos manifestado de manera pública y también directamente al presidente. Hemos manifestado que necesariamente el nuevo gabinete tendría que haber tenido esa expresión, generar primero lo programático. Los ministros y el premier deben ser ministros probos que tenga por delante la defensa del programa político, eso le hemos manifestado. Lo bueno es que nos ha escuchado, pero lamentablemente el desarrollo del gabinete Torres no es la expresión de nuestra postura.

¿Han buscado que algún representante de su organización entre al Ejecutivo?

No, ese no ha sido el diálogo que hemos tenido. Por el contrario, ha sido más entender el programa de cambio con el presidente, como primer punto y luego la recomposición del gabinete de manera coherente del programa. No hemos mencionado nombres, hemos sacado un pronunciamiento señalando que no vamos a participar del gabinete Torres, pero sí tenemos la preocupación como partido político del país. Vamos a estar ahí exigiendo al presidente de la República que cumpla las promesas. De ninguna manera vamos a ser eco de la derecha vacadora que ya están tramando en ese sentido, de ninguna manera nos vamos prestar a eso. Vamos a seguir defendiendo la voluntad popular y la democracia que nos corresponde a nosotros como una institución seria, de izquierda y queremos constituirnos con todas las organizaciones sociales en ese norte.

¿Descartan ser parte de futuros gabinetes?

Más allá de este tema lo que estamos evaluando nosotros es que la crisis de la derecha vacadora y gobierno débil se va a dar en el transcurso de los meses y lo que corresponde es defender, más allá de estar en los ministerios. Estemos o no estamos directamente. Creemos que ahorita estamos viviendo una crisis muy profunda que si no salimos todos juntos, el país se puede ir abajo. No queremos que la derecha de Merino, de Alva sea el próximo gobierno , que nos dirija a todos los peruanos. No lo permitiremos, estaremos unidos con el pueblo.

¿El apoyo a este objetivo se daría también en sus representantes en el Congreso, que están en la bancada de Juntos por el Perú?

Sí, claro. No depende de nosotros totalmente, depende la composición de todo el Congreso, que ya sabemos que diversos sectores están agrupados con radicales de derecha, de centro derecha que no sabemos qué situación van a tomar en alguna ocasión específica. No sabemos si el Congreso por ejemplo bajará para la vacancia los 87 votos. Han modificado tanto la Constitución Política que sinceramente mejor cambiamos la Constitución entera con un verdadero proceso constituyente como el pueblo reclama, pero no con la visión que tienen ellos de hacer y deshacer como se les da la gana.

Entonces ustedes mantienen la idea de establecer una asamblea constituyente, ¿por las vías que están en la Constitución?

Por vías constitucionales y legítimas, no es que vamos a aprobar una asamblea constituyente ya. La postura es ir vía referéndum, que el pueblo decida si quiere o no. Esa voluntad popular y democrática el sector que dirige el Congreso no la quiere, entonces ¿de qué democracia hablamos?.

El Congreso ya prohibió la posibilidad vía referéndum, ahora dependerá del Tribunal Constitucional revisar esta posibilidad…

Esperemos que el Tribunal Constitucional actúe de acuerdo a la Constitución, a las normas internacionales y sea coherente. Esperemos que no tengan sesgos políticos, y en todo caso ahí estará la población, la ciudadanía que se pronuncia siempre.

¿Han dado algunas recomendaciones al presidente sobre el gabinete y el entorno que lo rodea?