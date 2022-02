Congresista Carlos Zeballos despidió a trabajadora que estaba embarazada

El congresista Carlos Zeballos, de la bancada Perú Democrático, despidió a la trabajadora María de Belén Anaya en octubre del año pasado pese a que sabía que ella estaba en estado de gestación y que su embarazo era considerado de riesgo, dejándola sin seguro médico, según reveló Cuarto Poder.

Zeballos le aseguró al dominical que, cuando la despidió, desconocía que Anaya estaba embarazada. No obstante, la trabajadora señala que sí avisó. “He seguido todos los procedimientos correctos. He cumplido con informar todo, no quiero declarar, no quiero hablar, fueron días muy incómodos para mí” , expresó Anaya.

El asunto es que el 4 de octubre del 2021 el parlamentario despidió a la trabajadora. Pero dos días después, el 6, Anaya le envió una carta al congresista pidiéndole que reconsidere su decisión. Le recordó el nivel de riesgo de su embarazo y le dejó en claro que sí informó de su gestación el 4 de octubre a través de un correo electrónico, del cual adjuntó su imagen a modo de prueba. Además, citó la ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario.

Anaya también indicó que sus consultas médicas se habían interrumpido debido a que ya no tenía el seguro del Congreso y advirtió que ella y su hijo estaban quedando desprotegidos. Sin embargo, Zeballos no dio marcha y le respondió confirmándole su despido.

El legislador que ingresó al Parlamento con Acción Popular y luego renunció, usa como pretexto que Anaya no le informó en su debido momento de su embarazo; asegura que ella ocultó su estado desde el 21 de setiembre del año pasado. Consultado por el programa televisivo, Zeballos contestó: “No tengo por qué pronunciarme por un hecho que ocurrió hace mucho tiempo” .

Hoy, María de Belén Anaya ha sido recontratada por otra oficina parlamentaria, en una decisión que Zeballos no tuvo nada que ver. Pero esto no es todo.

Tras la salida de Anaya, el congresista Zeballos, entonces vocero de Acción Popular, contrató a Verónica Márquez para que remplazara a Anaya en el puesto de secretaria de la bancada acciopopulista. Ella es muy cercana a Yonhy Lescano, ex candidato presidencial del partido de la lampa y asesor de Zeballos.

De hecho, Márquez trabajó con Lescano como personal de confianza cuando él era congresista. Laboró con él entre agosto del 2016 y setiembre del 2019, según consta en las planillas del Congreso.

El programa precisa que, cuando Zeballos renunció a su bancada, se llevó a Lescano y a la secretaria Ana Márquez, quien desde el 4 de enero trabaja en el despacho del congresista de Perú Democrático, bancada que también está integrada por Héctor Valer y Guillermo Bermejo, entre otros.

Consultado sobre el tema, Lescano aseguró que no tuvo nada que ver. “Usted da a entender que la sacaron a una para poner a otra, usted da entender que fue intencional y no ha sido así”, declaró. “Si estaba embarazada y el congresista sabía, qué mal, el congresista le dará las explicaciones”, añadió.

Por otro lado, Cuarto Poder también denuncia que hay videos en los que aparece Yonhy Lescano durante sus viajes a Puno en calidad de asesor parlamentario y con viáticos financiados por el Congreso, en los que lleva ayuda a la población y sus discursos están cargados de un tono proselitista.