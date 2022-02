Anuncian querella contra Palacios por denuncia constitucional contra Alva y 9 congresistas

El último viernes, un reportaje periodístico del semanario Hildebrandt en sus trece remeció las estructuras del Congreso de la República, luego de que se denunciara un presunto cónclave parlamentario –realizado en el hotel Casa Andina Premium, en Miraflores– con la finalidad de afinar una estrategia para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. La respuesta desde Perú Libre la dio Margot Palacios, quien –el último sábado– presentó una denuncia constitucional contra María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento, y nueve legisladores de los que estuvieron presentes en el establecimiento miraflorino. La República conversó con dos de los involucrados para conocer su versión acerca de lo debatido en aquella reunión.

Para el acciopopulista José Arriola, uno de los asistentes al hotel Casa Andina, la narrativa de un presunto complot contra el jefe de Estado no tiene asidero y señaló que en aquella junta se habló sobre coyuntura política, siendo uno de los temas presentes la vacancia presidencial, aunque descartó que se haya adoptado un acuerdo para promoverla. Asimismo, recordó a este medio que Acción Popular apoyó el voto de investidura para los dos primeros gabinetes de Castillo y que se opuso a la moción de vacancia presidencial impuesta a fines del 2021 por Patricia Chirinos.

“Están dando a conocer a la opinión pública como si hubiese existido un ardid en favor de la vacancia. Hoy, sobre la vacancia del presidente o de la renuncia, se habla en la farmacia, en los mercados, en los cines, en las casas, todo el mundo habla de la situación del país. (…) Han hablado de todo (en la reunión), de la época de Fujimori, de Vizcarra, de Merino y también se habló de la vacancia, no hubo ningún acuerdo o papel firmado, fue una reunión coloquial donde se habló hasta de la selección peruana”, explicó durante la entrevista.

Por su parte, Carlos Anderson, parlamentario de Podemos Perú, afirmó que acudió a la reunión en el hotel miraflorino por invitación de la Fundación Friedrich Naumann. El legislador advirtió que las invitaciones de este tipo no son una novedad e incluso se suelen organizar ponencias de diferentes temas para analizar diversas miradas sobre la coyuntura política del país. Descartó que haya sido partícipe de un complot contra el jefe de Estado y resaltó que si alguien complota, no lo hace de manera pública ante la mirada de terceros.

“El seminario fue desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, y hemos tenido una serie de sesiones de carácter constitucional, una mirada histórica, una mirada a la coyuntura política del país. Si uno habla de la coyuntura política del país, ¿puede ignorar un tema como la vacancia? (…) El ladrón cree que todos son de su condición, esa gente, el Sr. Bermejo, Bellido, el Sr. Cerrón y ahora esta congresista (Margot Palacios) están acostumbrados a complotar, es su modus operandi. Para complotar, no te vas a un hotel público, no te sientas en un restaurante”, precisó.

Desde la presidencia de Acción Popular, Masías Guevara solicitó explicaciones a María del Carmen Alva sobre lo discutido en el hotel miraflorino. Foto: Carlos Contreras/LR.

José Arriola anuncia una contra denuncia contra Margot Palacios

Tras lo revelado por el semanario Hildebrandt en sus trece, la congresista Margot Palacios de Perú Libre presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia contra María del Carmen Alva y otros nueve parlamentarios por una presunta infracción de distintos artículos de la carta magna y el Código Penal. La República intentó comunicarse vía telefónica con la legisladora oficialista, pero, hasta el cierre de la nota, no pudo establecer un diálogo con ella.

En su acusación constitucional, Palacios detalló en su fundamentación que la “reunión a puertas cerradas que sostuvieron los legisladores opositores en el hotel Casa Andina” fue con el objetivo de “afinar la estrategia para vacar al presidente de la República”. Indicó que “se trataría de una acción conspirativa en contra de un Gobierno legalmente elegido, sobre el que desde diferentes sectores se mantiene una obstrucción sistemática”. Por tal motivo, la infracción constitucional estaría en tratar de recortar el mandato del jefe de Estado, ganado por elección popular.

Ante ello, José Arriola anunció que denunciará a Margot Palacios y que tendrá que demostrar “con pruebas objetivas” el complot contra el jefe de Estado. “Yo a esta congresista la voy a denunciar en el fuero constitucional y también en el judicial, porque a mí no me va a decir que yo soy uno de los que está complotando a favor de la vacancia. (…) No se puede agarrar de eso para hacer una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no pues, se está adelantando. Es por eso que la vamos a contrademandar y que presente las pruebas objetivas de que estamos complotando contra el gobierno”, sostuvo.

Por otro lado, Carlos Anderson calificó como un “infundio” la denuncia contra Alva y los nueve congresistas, entre los que él está incluido: “Me parece descarado este infundio. (…) Pero no me sorprende porque todo esto es parte de una campaña para achatar la estatura moral del Congreso al nivel de la del Ejecutivo para después decir que no tiene autoridad moral para criticarlo. Aquí no hubo ningún cónclave de golpistas, ni nada por el estilo, esa es una falsedad enorme”.

Además de María del Carmen Alva, fueron denunciados por Margot Palacios los fujimoristas Patricia Juárez y Hernando Guerra García; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson, de Podemos; Lady Camones, de Alianza para el Progreso; y José Arriola, de Acción Popular.

Desde la bancada de Perú Libre, se emitió un comunicado sobre dicha reunión de parlamentarios, indicando que "los enemigos internos no dejan trabajar al Gobierno". Foto: La República

Sobre el retiro del proyecto del Partido Morado

Tras lo ocurrido, el Partido Morado comunicó su decisión de retirar su proyecto de ley sobre añadir causales para acusar a un presidente en funciones, a través de una modificación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Ello, ante una “presunta conspiración antidemocrática”, en referencia a la reunión en la que participaron Alva y los otros nueve legisladores.

Al respecto, José Arriola se mostró en contra: “No es la primera vez que el Partido Morado actúa como el camaleón, cambiando de posición”. Mientras tanto, Carlos Anderson opinó en la misma línea: “Me parece que es muy típico del Partido Morado, de los representantes de ese partido en el Congreso, cero consistencias en nada”.