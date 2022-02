Aníbal Torres: “Vamos a solicitar al Congreso que señale la fecha para la cuestión de confianza”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que este lunes o martes van a pedirle al Congreso de la República que señalen una fecha para que el gabinete pueda acudir al Palacio Legislativo a solicitar el voto de confianza.

“Probablemente mañana o pasado vamos a solicitar al Congreso que señale la fecha para la cuestión de confianza. “Eso depende exclusivamente del Congreso si nos confiere la confianza o no la hace. Eso es facultad del Congreso”, declaró Torres Vásquez en diálogo con Canal N durante su visita a las comunidades del distrito de Ccpacmarca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Seguidamente se pronunció sobre los cuestionamientos que recaen sobre el ministro de Salud, Hernán Condori, motivos por los cuales altos funcionarios de esta cartera han renunciado.

“El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione. Se dice que hay un proceso en el consejo de ética del Colegio de Médicos, pero se debe acelerar rápidamente”, manifestó el titular del gabinete ministerial

