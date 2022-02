Torres sobre voto de confianza: “No vamos a protestar por la decisión que tome el Congreso”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que se respetará la decisión del Congreso de la República sobre si otorga o no el voto de confianza. Señaló que su posición es darle gobernabilidad al país y esta debe ser entregada con él al frente de la PCM o con otra persona designada en el cargo por el presidente Pedro Castillo. Afirmó que, si se tiene que ir, lo hará “sin protestar”.

“Voy a hacer eso (reunirme con los líderes políticos), pero no con el ánimo desesperado de que me den la confianza, sino para crear gobernabilidad en el país, conmigo o con otro gabinete. Hay que ponerle término a esto (al conflicto político). Que el Congreso nos dé la confianza o no, es su facultad y nosotros nos vamos a protestar por la decisión que tome el Congreso”, declaró a Exitosa.

Respecto a la ronda de diálogo con los líderes políticos, señaló que buscará conversar para reducir la confrontación política en el país entre el Ejecutivo y el Congreso. Uno de los primeros con los que buscaría dialogar es el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Se mostró confiado en poder llegar a puntos de consenso con él.

Entre lunes y martes solicitarán una fecha al Congreso

Ante este panorama, Aníbal Torres anunció que entre el lunes o martes pedirán al Congreso de la República que determine cuándo podrá acudir el gabinete al Parlamento para solicitar el voto de confianza.