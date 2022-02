Aníbal Torres sobre ministro Condori: No tiene sentencia o acusación fiscal que lo sancione

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el ministro de Salud, Hernán Condori, no tiene sentencias o acusaciones fiscales que lo sancionen. Las declaraciones del primer ministro fueron vertidas en relación a los cuestionamientos que han surgido desde la juramentación del nuevo titular del Minsa.

“Sobre el ministro de Salud, no tiene ninguna sentencia, no tiene siquiera ninguna acusación fiscal. No tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione” , comentó en declaraciones a Canal N.

Respecto a la investigación que el Colegio Médico del Perú (CMP) ha abierto contra Condori Machado para determinar si cuenta con procesos éticos abiertos, evaluar una denuncia por ejercer ilegalmente una especialidad médica y promocionar un método de detección de cáncer en un minuto, el titular de la PCM señaló que esta debería acelerarse.

“Se dice que hay un proceso en el Consejo de Ética del Colegio de Médicos, pues eso se debe acelerar rápidamente”, precisó.

Torres afirma que Condori tiene el respaldo de la comunidad médica

Aníbal Torres añadió que el ministro de Salud cuenta con una mayoría médica que lo respalda. “La comunidad médica o de todas las profesiones médicas que lo respaldan son la mayoría, también eso indiquen a la población”, agregó.

El primer ministro recalcó que una de las políticas de Estado en materia de Salud es tratar toda enfermedad primaria para conservar la salud de las personas.