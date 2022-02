Perú suscribe acuerdo con EE. UU. para repatriar US$ 686.000 de Alejandro Toledo

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller César Landa suscribió un acuerdo entre el Perú y Estados Unidos con la finalidad de repatriar el dinero embargado al expresidente Alejandro Toledo, cuya suma asciende a US$ 686.505.

Este documento fue suscrito el último viernes 11 de febrero y será enviado el lunes 14 del mismo mes para la firma de las autoridades norteamericanas y, por consiguiente, pueda entrar en vigor, según lo informó la Cancillería mediante su cuenta de Twitter.

La Cancillería informó del acuerdo con el país norteamericano, a fin de repatriar el dinero incautado al expresidente Alejandro Toledo. Foto: captura de Twitter

Según el diario El Peruano, este monto incautado a Toledo Manrique se divide de la siguiente manera: US$ 639.587 de su cuenta Havenell Trust del Bank of América; así como US$ 44.261 dólares americanos y 2.500 euros en efectivo que se le encontró la vez en que fue detenido en su casa de California, en julio de 2019.

El 14 de septiembre de 2021, el gobierno peruano fue notificado que los documentos del referido acuerdo, para suscribirse con Estados Unidos, ya se encontraban listos, con el objetivo de lograr la repatriación del dinero al exlíder de Perú Posible.

El Ministerio Público acusa al exmandatario Alejandro Toledo de haber recibido 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht a fin de favorecer a esta compañía -presuntamente- para la licitación de la carretera Interoceánica cuando aún era titular de la Nación en el periodo 2001-2006.

En tanto, en setiembre de 2021 la justicia de Estados Unidos aprobó la extradición de Alejandro Toledo para que continúe el proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido sobornos para la construcción de obras cuando este era presidente.

A la espera

En tanto, Aníbal Torres, cuando se desempeñaba como ministro de Justicia (Minjus) sostuvo que el Ejecutivo se encontraba a la espera de la autorización del Gobierno estadounidense para proceder con la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Esto, para que pueda ser juzgado en Perú, luego de ser acusado por delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

“El trámite judicial ha finalizado, solo estamos esperando la decisión del Gobierno americano para poder ser traído al Perú a Alejandro Toledo” , manifestó Torres a la prensa en esa oportunidad.

Recordemos que Toledo Manrique fue detenido en julio de 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión luego de que el juez divisara un posible riesgo de fuga. Finalmente, el exjefe de Estado salió de la cárcel para acatar un arresto domiciliario en marzo de 2020, a raíz de la pandemia por la COVID-19.