Reunión de congresistas sería parte de plan para vacar a Castillo

Congresistas de bancadas opositoras a Pedro Castillo se reunieron el miércoles 9 de febrero con una agenda que respondería a definir la estrategia legal para sacar del poder al profesor. Así lo dio a conocer un reportaje publicado por el semanario Hildebrandt en sus trece.

El encuentro fue en el hotel Casa Andina Premium. Estuvieron presentes Patricia Juárez y Hernando Guerra García por Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams Zapata de Avanza País. También el parlamentario Carlos Anderson, de Podemos; Lady Camones, de Alianza para el Progreso; y Luis Arriola, de Acción Popular. Destacó también la presencia de la presidenta del Congreso , María del Carmen Alva, quien protagonizó momentos de tensión entre uno de los gráficos del semanario y una acalorada conversación con productores de ATV.

En lo que podría considerarse parte de un plan para vacar a Castillo, esta reunión se vincula a los cambios que está haciendo el Congreso en la Comisión de Constitución para allanar el camino hacia ese objetivo, como la eliminación del voto de confianza para que el presidente no pueda defenderse del obstruccionismo del Congreso, o la modificación de la Ley Electoral para beneficiar a APP y Renovación (ver página 5); y con la intención de que la formación del nuevo Tribunal Constitucional sea a la medida del Parlamento, como la irregular inclusión de Carlos Mesía entre los postulantes.

Este encuentro se dio en el marco del taller “La experiencia nacional en situaciones de crisis”, organizado por la Fundación Friedrich Naumann. La exposición fue del alemán Jörg Dehnert, representante de esta entidad para los países andinos. Según la revista, la discusión giró en torno a qué artículo de la Constitución se podría modificar para acelerar la salida del Castillo. Así se habló del artículo 117 que dispone que el presidente solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso.

La idea, de acuerdo a la publicación, es modificar el mencionado artículo para que el presidente pueda ser acusado por corrupción y “se le cree una carpeta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que desencadene una inhabilitación política y el retiro del cargo”.

Como se sabe, en esa subcomisión existen dos denuncias constitucionales. Una por traición a la patria contra Pedro Castillo, presentada por Lourdes Flores ante sus declaraciones sobre una posible salida al mar a favor de Bolivia, aprobada ayer en primera instancia; y otra presentada por la aprista Mónica Yaya contra la vicepresidenta Dina Boluarte por el contrato de su cuñado Alfredo Pezo en la Contraloría en setiembre del 2021.

Se advierte también que Alva y Juárez preparan una interpretación auténtica respecto al artículo 115 de la Constitución para aclarar que la convocatoria a elecciones no obliga a convocar elecciones parlamentarias en caso sean vacados el presidente y la vicepresidenta.

La República se comunicó por teléfono y por chat con cada uno de los congresistas mencionados, pero la mayoría no respondió la consulta sobre la razón de este encuentro. La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, mandó a decir a través de su asesora Mirtha Correa que no respondería. La vicepresidenta Lady Camones dijo, por medio de su asesora Vanessa Ortiz, que se trató de un seminario taller de la referida fundación que cursó una invitación.

“Fue un taller de la fundación Naumann. Liberales. No van a invitar a la izquierda. Nadie complota en una terraza. Mucha imaginación”, respondió Guerra García.

Para el analista Alberto Adrianzén hay “una clara injerencia” de la fundación alemana Naumann que financió la reunión y dijo que tiene que dar una explicación “porque una fundación no puede apoyar ese tipo de reuniones donde se debate la política interna”.

Mientras que para el analista Gonzalo Banda es totalmente creíble que los congresistas de oposición estén coordinando, en la medida que el gabinete no reciba la cuestión de confianza; pero no puede concluir en que están urdiendo un plan ilícito para vacar al presidente.

Audio revela presión de Alva sobre ATV

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue captada en un audio reclamando acerca de un reportaje que sacó ATV sobre el impase entre ella y la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales.

”Se van a quedar sin medio de comunicación, porque he hablado con expertos y no hay duda de que el tema de Cerrón ya está. ¡Y Vértiz! No lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a ‘Cuarto poder’, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando en vez de decir ‘esto ya pasó’ y no poner nada. Pues la verdad que muy mal”, dijo en un audio difundido por Hildebrandt en sus trece.