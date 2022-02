Jeffrey Radzinsky: “Hay falta de liderazgo tanto en el oficialismo como en la oposición”

Jeffrey Radzinsky afirma que el Consejo de Ministros que preside Aníbal Torres tiene como fin evitar una vacancia presidencial debido a que cuenta con representantes de Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Democrático y Perú Libre. También asevera que “no es casual” que funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Energía y Minas hayan renunciado tras el nombramiento de Hernán Condori y Carlos Palacios en dichas carteras, respectivamente.

Por otro lado, Radzinsky sostiene que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no es una figura que lidere a la oposición al Gobierno de Pedro Castillo. “Creo que no es concebida así ni en el propio Parlamento ni por la ciudadanía”, dijo.

- ¿Considera que el nuevo gabinete es “de ancha base” como anunció el presidente? ¿Podría recibir el voto de confianza del Congreso?

No es un gabinete de ancha base. El objetivo de la conformación del gabinete es asegurar un número de votos en el Congreso para evitar una vacancia, que no se lleguen a los 87 votos, que llevaría a una destitución. En cuanto al voto de confianza, si ya con los antecedentes el gabinete Bellido y el gabinete Vásquez tuvieron la confianza —el de Valer no llegó a presentarse—, creo que nuevamente va a depender de lo que pase con Acción Popular y APP.

Creo que en estos momentos tienen más opciones de tenerla que no tenerla, pero va a pasar por medidas previas a la presentación del gabinete. Por ejemplo, la escandalosa designación del ministro de Salud. Tendría que salir antes de la presentación, como pasó con (Héctor) Béjar en el gabinete Bellido.

- Además de una posible negación de confianza, ¿qué consecuencias puede traerle al presidente el cambiar una figura como Hernando Cevallos por cuoteo político de Perú Libre en el gabinete?

Más que la salida de Hernando Cevallos, lo grave aquí es que ha tenido muy pocos activos políticos este Gobierno. Uno de ellos era la vacunación, la mayoría ciudadana notaba que había un trabajo adecuado de la vacunación. Ha hecho un cambio en uno de los pocos lugares donde tenía una aprobación. Eso de por sí es un llamado de atención, pero lo más grave es que lo reemplaza con la cuota de Vladimir Cerrón, un personaje nefasto como el señor Condori. Las peores designaciones creo yo son Ministerio de Salud y Energía y Minas, donde rápidamente se han notado las renuncias. Muy posiblemente de funcionarios que no quieren actuar bajo el mando de esos perfiles. No es casual que en ambos casos sean la cuota de Perú Libre y Cerrón.

- En un tuit sostiene que “el pésimo nivel político e inexperiencia en el Gobierno y Congreso no sorprende”. ¿Cómo califica la respuesta del Congreso ante la crisis causada por los cambios de gabinetes?

Lo que pasa es que es un Congreso y una oposición en general sin liderazgo, con impericia política, inexperiencia y poca consecuencia política porque es un Congreso —que si bien es opositor cuantitativamente hablando en el número de votos— solo ha censurado a un ministro. Mientras que, con el ministro de Transportes, con decenas de escándalos, no pueden reunir ni 15 firmas para censurarlo. Salen en televisión todos los congresistas hablando de que es una vergüenza lo del ministro de Salud, pero todavía no hay ninguna moción de interpelación para proceder con una censura. Eso es lo que debería corresponder independientemente de que lo saque o no el presidente, que nunca tuvo que haber designado una persona así. Es una oposición sin liderazgo y con poca consistencia, pero que tiene muy claro un objetivo en un sector que es lograr la salida del presidente Castillo.

- Especialistas sostienen que, en momentos en los que el Ejecutivo está debilitado, la oposición al Gobierno (líderes políticos y Congreso) se muestra igual de precaria que el Gobierno. ¿Cuál es su lectura sobre esto?

Yo creo que en el Gobierno hay más precariedad que en el Congreso, pero este anda bastante mal y muestra de ello es lo que ha ocurrido con el transporte informal, la Sunedu, la falta de fiscalización y control político, y la falta de liderazgo. ¿Quién es el líder de la oposición en el Congreso? Es difícil ubicar alguno, pero la precariedad del Gobierno es mayor y muestra de ello es que sujetos como el ministro de Energía y Minas y de Salud están en el cargo. Hay falta de liderazgo tanto en el oficialismo como en la oposición.

- En los últimos días se ha cuestionado algunas expresiones de María del Carmen Alva, como este incidente con una alcaldesa y el audio donde reclama por la difusión de un reportaje de ese tema luego de dar una ‘primicia’ al canal. ¿La presidenta del Congreso no tendría las capacidades para liderar a la oposición?

La presidenta del Congreso no es una líder de la oposición, creo que no es concebida así ni en el propio Parlamento ni por la ciudadanía. Creo que hay un asunto mayor si uno se fija en su propio partido. En Acción Popular ni siquiera hay un liderazgo de la presidenta del Congreso respecto de su bancada y de su partido. No es lideresa de Acción Popular y no es una figura que cohesione siquiera a su propia bancada.

Pero tiene un rol y tiene un protagonismo muy grande porque es presidenta del Congreso de la República y, de alguna manera, su partido representa una oposición menos radical que otras. Fijémonos las votaciones de Acción Popular respecto a los votos de confianza.

- ¿Eso es consecuencia del debilitamiento del sistema de partidos políticos?

Sí, hay mucha debilidad en las organizaciones políticas. No hay una cohesión interna, es natural que al interior puedan haber facciones, pero acá no pasa por facciones, sino por ausencia de liderazgos dentro de los partidos y las bancadas, no solo en Acción Popular. ¿Quién es el líder de Avanza País? Ahí está la evidencia. Por eso, cuando me preguntan respecto a una organización, a mí sí me gusta comparar y poner a otra para que no se entienda que es un caso particular.