Incautan agenda de gobernador de Moquegua y él critica a Fiscalía

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Moquegua incautó la agenda del gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, durante el megaoperativo realizado el jueves por una denuncia de presunta colusión. La Fiscalía presume que la Región favoreció con contratos a empresas relacionadas al jefe de la campaña electoral del Cuevas.

“Estoy indignado por parte de la Procuraduría y del Ministerio Público. La forma y las circunstancias en que se ha intervenido, más aún cuando yo no he estado. En todo caso somos respestuosos de la investigación y hemos dados las facilidades y que se investigue y si hay responsabilidades, que se sancione (...) no voy a poner mis manos al fuego por nadie”, declaró el gobernador.

El megaoperativo estuvo liderado por 8 fiscales y más de 50 policías de la Dirección Contra la Corrupción de Moquegua y otras regiones. Cuevas, quien está en calidad de investigado en el caso, estuvo en Lima el día del allanamiento y ayer llegó a la ciudad de Ilo para cumplir con un evento protocolar.

La autoridad enfatizó que varios de sus antecesores en el cargo tienen denuncias por corrupción; sin embargo, no ha visto que la Fiscalía haya movilizado a tal contingente policial, como se hizo el jueves. Además, negó estar involucrado en actos de corrupción.

Sobre los 3.000 dólares que la Fiscalía halló en su vivienda, Cuevas respondió que se trataba de 2.000 dólares y que ese monto corresponde a sus ahorros. “Estaba en uno de mis libros. No sé por qué se escandalizan (por ese dinero). Cualquiera tiene ese monto”, indicó.

El jefe de Asesoría Jurídica del gobierno regional, Wilfredo Zapata Zeballos, dijo que la Fiscalía incautó la agenda de Cuevas y documentos que no tienen relación con contrataciones; no obstante, no opusieron resistencia y los entregaron.

Zapata defendió la gestión de Cuevas y consideró que el megaoperativo habría tenido un fin político. “Como el gobernador es de izquierda y tiene su gestión visos de desarrollo, progreso y eficiencia a pesar de todos los problemas, desempeña una función buena. Entonces lo quieren atacar politicamente.”, comentó. ❖