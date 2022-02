Hospital de Cusco contrató a empresa de sobrino de Dina Boluarte

El hospital Regional del Cusco pagó a la empresa del sobrino de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, S/170, 000 por un servicio tercerizado de exámenes de tomografía, por un mes, a través de una contratación directa por causal de situación de emergencia. Según el informe N° 005-2022 de la Contraloría General de la República, se vulneró la Ley de Contrataciones

El servicio se dio entre noviembre y diciembre del año pasado. Según el informe, el nosocomio cusqueño, eligió al Grupo Peruano Suiza SAC para el servicio de tomografía, pues el hospital no contaba con un tomógrafo. Lo irregular es que la empresa tiene como gerente general a Jorge Gamara Boluarte, hijo de Olga Marina Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta del país y actual ministra de Estado, Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Todo ello conforme a las fichas Reniec.

Para la Contraloría, el gerente de la empresa Peruano Suiza SAC y la vicepresidenta mantienen un vínculo en tercer grado de consanguinidad. Boluarte habría consignado en su declaración jurada de conflicto de intereses a su hermana Olga Boluarte, pero no a su sobrino. Según el informe, la contratación de este familiar por el Estado vulnera la Ley de Contrataciones. El reglamento para Control, Fiscalización y Sanción de la declaración jurada de intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado de la Contraloría, incluye parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

En sus conclusiones, el informe del órgano contralor señala que lo acontecido “afectaría el principio de trato justo e igualitario en las contrataciones, así como la legalidad de los actos de la administración pública y el correcto cumplimiento de la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado”.

Por su parte, el director del hospital Regional del Cusco, José Pinares, negó algún privilegio a la hora de contratar a la empresa de Gamarra Boluarte. Dijo que la contratación directa se dio por la oferta adicional de tres ambulancias que hizo el Grupo Peruano Suiza. “Fue un proceso transparente. Cómo iba a saber que se trataba de la empresa de un familiar de algún ministro. Eso no me compete. No se favoreció a nadie. Se eligió a esa empresa porque era la única que daba tres ambulancias para trasladar a los pacientes a realizarse las tomografías”, dijo.

La versión de Pinares se refuerza con la declaración jurada que presentó el sobrino de Boluarte de no tener ningún impedimento de contratar con el Estado.

Otras observaciones

El informe de la Contraloría también halló otras presuntas irregularidades en la contratación del Grupo Peruano Suiza. El servicio se brindó el año pasado, pero el contrato se habría dado este año. “Todo está en orden, se tuvo que regularizar algunos documentos”, contestó el director del hospital.

Otra observación es el informe de la Administración de la unidad de Imágenes del nosocomio que señala que, “no existe ningún documento que evidencie el control y supervisión del servicio de exámenes realizados por la clínica”. Ante ello, Pinares aclaró que la administradora es nueva y no conocería lo sucedido el año pasado.❖

Otro caso similar en Gore Cusco

La Contraloría General de la República reveló, meses atrás, que el gobierno regional del Cusco contrató con la empresa Prosynergy, en la que Lucy López Reyes, cuñada del ahora Premier, Aníbal Torres, era la directora.

El proceso de contratación entre el Estado y la referida compañía comenzó el 2 de agosto de 2021, pese a las prohibiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. El Gore Cusco anuló el contrato sobre la adquisición de máquina empacadora por s/70 000.00 y dijo que fueron sorprendidos.