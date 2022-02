Arequipa: accidentada visita de ministro Zea por reclamo de agricultores

El titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Óscar Zea Choquechambi, pisó ayer suelo mistiano para inaugurar la I Cumbre del Agro. Este es un evento preparatorio de la segunda reforma agraria anunciada por el gobierno de Pedro Castillo. Sin imaginárselo, Zea entró a la boca del lobo.Los agricultores asistentes no tenían ganas de oír promesas sino soluciones a la crisis que atraviesan. Quisieron acercarse a él, pero hubo empujones, gritos y anuncio de huelga indefinida. El ministro Zea se retiró por la puerta trasera del Palacio de Bellas Artes. Aunque más tarde, cuando las aguas se calmaron, volvió y prometió soluciones antes de la paralización convocada para el 21 y 22 de febrero.

Zea Choquechambi visitó primero a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire. Desayunaron en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), donde conversaron sobre el destrabe del proyecto Majes Siguas II. Luego acudieron a la inauguración de la cumbre. Allí el ministro anunció que el gobierno está comprometido con la reforma agraria.

Pero esto no contentó a los dirigentes del agro arequipeño. Ellos esperaban que Zea Choquechambi hable de medidas para contener el precio de los fertilizantes, solución a la competencia desleal de productos importados( arroz o papa) los préstamos de Agrobanco etc.

Algunos de ellos, como Víctor Chirinos, presidente de la Federación de Productores Agropecuarios del Sur, pedían el micrófono para explicar al ministro sus quejas, pero los organizadores no lo permitieron. Esto provocó las protestas. Se armó un alboroto. Solo se calmaron cuando el ministro dio por terminada la cita.

Chirinos y compañía anunciaron un paro de las juntas de usuarios para el 21 y 22 de febrero. Además, señalaron que el nuevo ministro no tenía la experiencia para conducir la cartera. “Él sabía que aquí le íbamos a pedir soluciones. Me parece que no se preparó antes de venir”, agregó Víctor Anco, presidente de la Junta de Usuarios de la Cuenca del río Ocoña.

Luego de algunas gestiones los agricultores pudieron reunirse con el titular del Midagri. Víctor Chirinos explicó que se comprometió a formar mesas de trabajo y que el 20 de febrero Zea Choquechambi volverá a Arequipa para concluir el trabajo y evitar el paro. “Si cumple el paro podría suspenderse, pero sino nos vamos a huelga indefinida”, finalizó el representante de los agricultores arequipeños.❖

Ministro descarta acusaciones

El ministro Óscar Zea Choquechambi respondió a los cuestionamientos en su contra. Primero sobre una investigación en su contra por no haber declarado los gastos de viáticos que se le entregaron cuando fue regidor, entre el 2009 y 2010. El caso llegó al Ministerio Público, pero fue desestimado porque no correspondía acusarlo penalmente, pero no fue absuelto. “Eso ya se ha investigado y es un tema cerrado”, dijo.

También hay acusación por homicidio donde la víctima sería su hermano. El titular del Midagri solo atino a responder: “Esos son decires de la derecha. No hay nada de eso”. Luego de esto se retiró protegido por Seguridad del Estado.