Aníbal Torres: La oposición no reconoció el triunfo y busca dar un golpe de Estado

El Presidente del Consejo de Ministros, pese a su apretada agenda, concedió una entrevista al noticiero de Puno de LR+. En la conversación Torres responde por los cuestionados ministros y cuál será la relación con las bancadas para conseguir el voto de confianza.

¿Cómo pretende ganar el voto de confianza del Congreso en esta coyuntura?

Es una coyuntura difícil pero presentaremos al parlamento el programa de gobierno. Ellos decidirán si nos dan la confianza o no.

¿La posición unánime de un sector político es la renuncia o la vacancia de Pedro Castillo?

Yo voy a lidiar con la ley y la Constitución. El presidente ha sido elegido por cinco años. La oposición no ha reconocido el triunfo y, desde un inicio, está buscando dar un golpe de estado mediante la vacancia, acusación constitucional o renuncia. En ese trabajo están ellos (la oposición). Nosotros no estamos en ese trabajo. Pensamos en beneficio del país.

(…) Pero no cree que también el presidente comete errores como la designación del ministro de Salud, Hernán Condori.

El ministro de Salud está siendo evaluado. Debe explicar esos cuestionamientos que hace la prensa. Pero no solo lo están haciendo con el ministro de Salud, sino también con el de Justicia por haber [visto] un caso de [narcotráfico]. Sin embargo, debo recordar a la población que los abogados optan su título para defender imputaciones por actos ilícitos. El ministro de Justicia no tiene ninguna sanción. Ninguna sentencia, ninguna acusación fiscal. La OCMA tampoco le aplicó ninguna sanción disciplinaria. Allí solo hay un trabajo de la prensa. Está bien que la prensa siga haciendo su trabajo aún al margen de la ley. Por ejemplo, hace intervenciones el Ministerio Público en el palacio de Gobierno, nadie lo conoce y los únicos que lo conocen es la prensa. Sin embargo, los fiscales se van con la prensa para armar show (…).

De haber tenido a Hernando Cevallos, como ministro de Salud, y pasar a Hernán Condori, ¿no cree que ha sido una mala decisión?

Yo no puedo calificarla de mala. Lo que pasa es que ha llegado este señor al ministerio y hay el peligro que encuentre irregularidades en el ministerio de Salud; y, por lo tanto “hay que atacarlo y hay que tratar de sacarlo lo antes posible”. En todo caso, se está evaluando su situación.

Pero cuál es su posición personal…

Mi opinión no vale. Lo que valen son los hechos. Las pruebas. Las imputaciones que se están haciendo y que se tienen que demostrar.

Pero debe entender que estamos ante cuestionamientos políticos, lo que no se quiere es ministros cuestionados.

Pero siempre van a ver ministros cuestionados. A mí también me han cuestionado. Y si le colocamos a usted de ministro le van a encontrar muchísimas cosas.

La vocera de Acción Popular, Karol Paredes, sostuvo que su designación es una provocación. No cree que esa su posición, quizá va jugar en contra en el Congreso.

No. Mi posición ha sido muy correcta. No he permitido la prepotencia, la arbitrariedad, la ignorancia de aquellas personas que se creen superiores a los demás. (…) Yo tengo que concertar con todas las fuerzas políticas. La prensa desde el Congreso pueden hacer todos los ataques que quieran. No voy a responder a eso.

Todos los problemas del gobierno es exclusividad de “la prensa mercenaria” a la cual usted tildó en su momento.

La cual tildé en su momento, ahora no estoy haciendo ningún calificativo…

Pero se lo van a recordar….

Así es. Quién puede negar que no es así. [Me refiero] a esa prensa que no reconoció el triunfo; que incluso dijeron que hubo fraude, recurrieron incluso a organismos internacionales. Todo el mundo lo ha rechazado y han reconocido que las elecciones han sido limpias.

Pero usted calificó de modo genérico…

(…) Se ha pedido a la prensa que haga rectificaciones, que pida disculpas al país. Que reconozca las críticas que le hicieron los que vinieron a ver las elecciones desde Europa y que criticaron la posición adoptada por la prensa. (…) La prensa aparece como que tiene toda la razón.

¿Pero no cree que ese mea culpa también debe venir del gobierno?

Yo he dicho varias veces que hubo errores que se están corrigiendo.

¿Por ejemplo, qué errores?

Como que el presidente [concurrió] a su casa que tenía en Sarratea. Eso se ha corregido, no concurre más. Pero nadie reconoce eso. Nombró al Premier Héctor Valer y este salió a decir que si no nos dan la confianza el Congreso estaría gastando su bala de plata, el presidente inmediatamente declaró que va reorganizar su gabinete (…).

Usted es consciente que en el Congreso le va a cuestionar sobre si su designación fue del gabinete tras la sombra. ¿Qué va responder frente a ello?

Le respondo en este momento. Cuántas veces ha ingresado la prensa o ha ingresado la Fiscalía y no han exhibido el gabinete en la sombra. No han demostrado donde funciona ni cómo funciona ni quien integra ese gabinete. El presidente tiene asesores, por supuesto, como en cualquier parte del mundo todos los presentes tienen asesores.

¿Usted cree que el señor Vladimir Cerrón sigue siendo una piedra en el zapato del gobierno?

Bueno el señor Vladimir Cerrón no está interviniendo en el ejercicio del poder. En un inicio lo hacía. Yo critiqué esa situación como es de conocimiento público, pero allí ha habido una corrección y cada uno sabe el papel que desempeña. Él como secretario de su partido y Pedro Castillo como presidente de todos los peruanos.

Pero la designación Hernán Condori, se atribuye a la injerencia de Vladimir Cerrón.

Porque mencionan solamente eso. Porque no mencionan que hay [ministros] de otros partidos. ¿No reclamaban un gabinete de ancha base? Porque el presidente tendría que discriminar a tal o cual partido.

En Cusco dijo que bajarían los cerros para defender al presidente…

Para defender a la democracia debemos estar unidos todos los peruanos porque el golpe de estado está latente (…) de manera que todos los peruanos debemos de estar advertidos que los golpistas tienen un poder enorme y que hay que unirnos todos los peruanos de buena voluntad para defender la democracia en el Perú.

¿En ese contexto cree que va correr sangre en el Perú, si lo vacan a Pedro Castillo?

No voy a repetir esas expresiones. Ahora como premier mi lenguaje tiene que ser distinto, un lenguaje de convocatoria a todas las fuerzas políticas.

¿Cómo va a ser su gestión de cara a las regiones?

Estamos conversando con todos los gobiernos regionales. Tenemos que trabajar conjuntamente con ellos. Ellos van a tener participación en la toma de decisiones (…)

El presidente ha señalado que en Lima lo atacan. (…). Pero qué opina de aquellas voces que desde el interior del país están cuestionando sus decisiones. En las regiones también hay desazón.

Bueno la prensa siempre ejerce una influencia. Hemos estado en Chiclayo y la población masivamente sale a recibir a Pedro Castillo. El apoyo no solo es en el sur, sino también en el norte.

¿Se va insistir en la propuesta de las rondas campesinas para combatir la delincuencia?

Sí se habló de las rondas campesinas, es con el fin de combatir la inseguridad ciudadana. Todos los peruanos debemos de unirnos para combatir la inseguridad que no es solamente tarea de las Fuerzas Armadas. La sociedad civil en general lo debería de hacer. Mi tarea principal será liberar al país de la delincuencia.

¿(…) Qué lo haría declinar de este gabinete?

El congreso no va tomar ninguna decisión que no sea agradable. Para nosotros la decisión que adopte el Congreso, siempre va ser agradable, ya sea que nos dé, o que no nos de la confianza.