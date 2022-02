Ugarte: “Inaceptable cómo la presidenta del Congreso pretendería amenazar a un medio de comunicación”

La congresista de Perú Libre y exministra de la Mujer, Katy Ugarte, se refirió al reciente audio filtrado en donde se escucha a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, quejarse por una nota periodística que se le realizó a raíz de el impase que ocurrió entre ella y la alcadesa de Ocoña, Marilú Gonzales. Ugarte calificó este hecho como inaceptable, pues consideró que se pretendía amenazar y silenciar a un medio de comunicación.

“ Inaceptable cómo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pretendería amenazar y silenciar a un medio de comunicación que realizó una nota sobre el exabrupto y falta de respeto que tuvo contra la alcaldesa en las instalaciones del Parlamento”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, la parlamentaria exhortó a la Comisión de Ética del Congreso que tome cartas en el asunto y se pronuncie sobre lo ocurrido con la titular del Parlamento.

“ Pido a la Comisión de Ética del Congreso que actúe de oficio frente a este lamentable caso que no corresponde al cargo de congresista de la República y menos siendo titular del Poder Legislativo”, concluye.

Audio revela que María del Carmen Alva se quejó sobre nota televisiva

La presidenta del Congreso y legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, fue captada en audio reclamando acerca de un reportaje que sacó el canal ATV sobre el impase que ocurrió entre ella y la alcadesa de Ocoña, Marilú Gonzales, durante una reunión de autoridades ediles que se desarrollaba en el Parlamento.