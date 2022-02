Abren investigación contra el congresista Edgar Tello por tráfico de influencias

El congresista de Perú Libre Edgar Tello, uno de los dirigentes sindicales del magisterio más cercano al presidente Pedro Castillo, ahora está en la mira de la justicia.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias por haber intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales Castillo, para favorecer al Consorcio Casa de la Mujer en la licitación de la obra de la Casa de la Mujer, por más de S/ 15 millones.

El Ministerio Público precisó que el legislador oficialista habría usado sus influencias a cambio de un beneficio económico.

La disposición fiscal, a la que accedió La República, detalla que el empresario Miguel Ángel Salinas Camac, accionista de la empresa JJH Consultores S.A.C. y sindicado como presunto integrante de una red criminal dedicada a ganar licitaciones públicas, tenía interés en el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Casa de la Mujer, que venía participando sin cumplir con las condiciones legales exigidas.

Para eso, agrega el oficio, Salinas Camac buscó a personas allegadas al burgomaestre de San Juan de Lurigancho.

El 23 de abril del 2019, el accionista de JJH captó al empresario Richard Javier Salazar, gerente de S&B Contratista y Consultores S.A.C., una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción.

La Fiscalía explica que el aspirante a colaborador eficaz Nº 01-2019 confesó que en una conversación por WhatsApp, el 22 de diciembre del año pasado, Salinas le preguntó a Salazar si conocía a alguien que pueda acercarlo al alcalde de San Juan de Lurigancho.

Salazar le respondió que sí.

Luego entran a tallar otros personajes que permitieron que Salinas y Tello conversen con el presunto fin de favorecer al Consorcio Casa de la Mujer mediante un nexo con el alcalde Gonzales.

“En dicha gestión tuvieron participación la miembro policial Rosario Elizabeth Escobal ‘Charito’ y una persona identificada como ‘Alayo’, quien de acuerdo con la información obtenida en fuente abierta, sería Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, una persona del entorno del congresista Edgar Tello”, dice la resolución del MP.

Esto desembocó en las reuniones y comunicaciones por WhatsApp entre Miguel Salinas y el congresista Tello Montes. El oficialista, dice la Fiscalía, allí se ofreció como interlocutor ante el alcalde de San Juan de Lurigancho a cambio de un beneficio económico.

Este diario tuvo acceso a las conversaciones entre el empresario y el legislador de Perú Libre. Ahí se evidencia la cercanía entre ambos. La mayoría de los chats fueron del mes pasado.

Al cierre de esta nota, se buscó la versión del congresista Tello, pero no respondió.

La indagación preliminar durará 60 días. En ese periodo, el MP determinará si se continúa o no, con base en los elementos encontrados. Cabe precisar que el proceso que viene, de prosperar la pesquisa, es el antejuicio político que implica que el caso sea visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Para ello, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, deberá presentar una denuncia constitucional.

Para su investigación, la Fiscalía solicitó a la presidencia del Congreso un informe sobre la ubicación del despacho del legislador Edgar Tello, la relación de todos los ingresos a su oficina, el registro del personal asignado, la lista de los números telefónicos y móviles asignados al parlamentario, y los que declaró ante el Legislativo, y el registro de visitas de Wilfredo Freddy Alayo Jiménez, también investigado en este caso.

Alcalde de SJL rechaza versión de la Fiscalía

Mediante un comunicado, ayer, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho rechazó la versión del Ministerio Público.

“El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, aclara que no ha tenido ningún vínculo sobre la materia de investigación del Ministerio Público al congresista Edgar Tello”, sostuvo la comuna en su pronunciamiento.

“Asimismo, en aras de la transparencia que caracteriza a la gestión del burgomaestre, se pone a disposición del Ministerio Público en todo lo que considere pertinente para el esclarecimiento del caso”, agregó la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

La Fiscalía, cabe precisar, no menciona en su acta al burgomaestre Gonzales en calidad de investigado.

Chats comprometedores

Conversación 8/1/22

Miguel Salinas Camac: Hola buenas noches.

Edgar Tello: Buenas noches, compañero.

MSC: Una ayuda con lo conversado.

ET: Claro. Mañana me reuniré. Pero a las 8 a.m. una coordinación previa.

MSC: Ok. Me avisas. O voy donde me indique.

ET: En av. Belisario Suárez 845, SJM.

MSC: Ok.

ET: Lo espero.

9 de enero del 2022

MSC: Amigo, alguna novedad.

ET: Ahora me confirma.

MSC: ¿Le dieron alguna noticia?

ET: Positivo. Pero van a confirmar en el transcurso.

10 de enero del 2022

MSC: ¿Hubo alguna noticia?

ET: Ahora me responde.

MSC: Compañero, disculpe que le escriba tanto, pero quería saber si hay alguna novedad.

ET: No te preocupes, ahora reinformo. Me dice que te va a llamar.

MSC: ¿Quién, amigo? Me va a llamar. Hola, ¿buenas tardes?

ET: ¿Cómo estás? Preguntaré.

ET: Mañana, 8 a.m. ve tu caso.

11 de enero del 2022

MSC: Me comentó que hoy 11:30 a.m. teníamos una respuesta.

ET: Paciencia.

MSC: Pero necesitamos el informe. No lo han publicado, que viene a ser el acta de la buena pro. No lo han hecho. Eso puede decir que están armando el expediente para el OSCE. Y se están tumbando el proceso.

ET: Entiendo. Lo veo. Estoy pidiendo que me comuniquen sobre el informe.

MSC: Amigo, ¿hay forma de reunirnos con él a la 1 p.m.?

ET: El alcalde te refieres.

MSC: Sí.

ET: Estoy coordinando eso. Estoy presionando. Mañana sale positivo. Acabo de hablar. Mañana me confirman la hora para que vayas a la muni.

MSC: Lo veo por su casa.

ET: Sí.

13 de enero del 2022

ET: Paciencia, amigo.

MSC: Amigo, ¿hay forma de reunirme con alguien de allá o ir de una vez para cerrar este tema?

ET: Con el alcalde. Están por confirmar la hora para que vayas. Dame un momento, estamos en la ceremonia de aniversario.

14 de enero del 2022

ET: Te llamo, estoy reunido con él.

16 de enero del 2022

ET: Ya solucionaron. Que el MEF dio el visto bueno y listo.

MSC: Yo bajo por su casa.

17 de enero del 2022

MSC: Discúlpeme, no se vaya a incomodar y tampoco quiero estar llamándolo e incomodando. Por favor, puede confirmarme si va a ser viable por favor.

ET: En esto estoy, amigo, no te preocupes, ahora debo coordinar y aclarar eso.

+51942476667 Erick Bejarano. Si puedes vienes, tengo un dato.

23 de enero del 2022

ET: Hola, compa.

Investigados por la Fiscalía

Wilfredo Freddy Alayo Jiménez. Foto: difusión

Miguel Ángel Salinas Camac. Foto: difusión