Errores de Castillo provocan que coalición vacadora del Congreso agudice la crisis, según expertos

El presidente de la República, Pedro Castillo, lleva poco más de seis meses en el cargo y durante este periodo ha sido duramente cuestionado por parte de la oposición del Congreso, que en el último noviembre intentó vacarlo y que actualmente, tras la reconformación de su gabinete ministerial, no para de vociferar pedidos de renuncia y una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

En este sentido, uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el mandatario es a sí mismo, pues gran parte del porqué es duramente criticado es debido a su decisión de nombrar en cargos de confianza a funcionarios que no demuestran ser probos y que tienen antecedentes por los que son juzgados. Estos mismos son aquellos que traen una avalancha de cuestionamientos que finalmente recaen en la cabeza del país, el presidente Castillo.

Los pedidos de renuncia se han sumado a una revelación hecha este viernes 11 de febrero por el semanario Hildebrandt en sus trece. Mediante un reportaje, informó que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, se reunió con congresistas de la oposición a fin de concordar una estrategia para sacar al presidente.

En diálogo con La República, el analista político Alonso Cárdenas recordó que una facción del Parlamento no reconoció los resultados de las últimas elecciones generales y que antes de que Pedro Castillo jurara en el cargo ya estaban planeando su destitución. Por tal, manifestó que los errores del jefe de Estado alimentan su propósito.

“Lo que se ha generado ahora, debido a los constantes errores del presidente de la República, es que el Congreso haya visto una oportunidad para removerlo del cargo, pero hay un factor que debe considerarse en este sentido, que el Congreso al buscar el proceso de vacancia, es igual o más repudiado que el propio presidente; al criticarlo y al buscar sacarlo, lo favorece”, señaló el politólogo.

En ese sentido, enfatizó en que el Perú se encuentra en una crisis “terminal e irreversible” de la representación política y que nuestro sistema actual ha perdido toda la credibilidad, por lo que deslizó que la ciudadanía busca que todos los funcionario del Ejecutivo y el Legislativo se retiren de sus cargos.

“Lo que ha propiciado el Gobierno de Castillo con sus errores es que la coalición vacadora se envalentone. También creo que han aprendido los errores con Vizcarra. No creo que se atrevan a vacar a un presidente que tenía un 70% de aprobación, ahora están esperando que Castillo llegue a 10% o un poco menos para dar el golpe”, agregó Cárdenas.

Por su parte, el director de Vox Populi, Luis Benavente, coincidió en que este sector del Legislativo ha reaccionado a estímulos que ha dado el presidente Pedro Castillo con los errores que ha cometido. Deslizó que nos encontramos en medio de una guerra política que se está dando en términos de “quién vaca a quién o quién disuelve a quién primero”.

“Las causales que motivan el proceso de vacancia son mayores que lo que pasó con Kuczynski y Vizcarra, pero creo que el presidente no ha tenido ningún interés por lograr estabilidad política en el país. Esto genera una reacción en la oposición y obviamente el Congreso tiene mucha fuerza. Creo que la inestabilidad ha venido principalmente del Ejecutivo”, acotó el experto en temas políticos.

¿Qué debería hacer el Congreso?

Al ser consultados sobre qué prevén que hagan desde el Congreso o qué debería hacer, Cárdenas sostuvo que si este sector de oposición pretende que Castillo salga del poder, debe dejar de pedir su renuncia y dejar que se equivoque para que sean los peruanos quienes pidan su salida.

“Lo peor que puede hacer el Congreso para sus intereses es pedir la renuncia del presidente, porque él se fortalece con las críticas del Congreso. Si quieren que el presidente caiga, tienen que dejar que se siga equivocando, no interrumpirlo cuando se equivoca (...) El Congreso no tiene mucha autoridad moral para criticar los pésimos nombramientos que ha hecho el Poder Ejecutivo porque está ampliamente documentado que en Legislativo han hecho lo mismo”, expresó.

Benavente resaltó que tiene que haber una voluntad de dialogar, pero no solo por parte del Parlamento, sino también del Ejecutivo. De este modo, resaltó que tiene que ser una ronda de reuniones que vaya más allá de la formalidad y realmente se logren concertar acciones a favor del país.

“Que no sean esa rueda de reuniones con líderes que hacen los presidentes cada vez que se les complica las cosas. En el Perú, usualmente es así, hay una gran crisis y el presidente convoca a los líderes de los partidos y todos comienzan a desfilar en Palacio como una pasarela y eso queda en nada. No ha habido una agenda, no hubo acuerdos, no hubo nada vinculante y no hubo compromiso. Solo hubo un show para la opinión pública a través de los medios de comunicación”, aseveró.