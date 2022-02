Ministro de Salud: ¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?

El ministro de Salud, Hernán Condori, se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra al promocionar el producto Cluster X2 (agua arracimada), un producto que no tiene validez científica, pero que fue anunciada por el propio titular de la cartera como un medicamento para mejorar la salud de la personas.

La promoción criticada desde varios sectores motivó a que el Colegio de Médicos del Perú solicite la renuncia del flamante ministro Hernán Condori, quien, desde el vacunatorio de Campo de Marte, negó, este viernes 11 de febrero, que vaya a renunciar al cargo.

“ ¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo? (…) Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos”, dijo a los medios de comunicación.

Hernán Condori mencionó, además, que este nunca recetó el producto Cluster X2 (agua arracimada), caso contrario ya hubiera renunciado al cargo como titular del sector Salud.

“A todos mis colegas médicos, vayan a Chanchamayo, al valle del Perené donde yo trabajo, y sáquenme una receta de esa agua o búsquenme un paciente a quien yo le haya dado esa agua. Me sacan uno y me voy. Hay tanto problemas en el sector Salud y he venido a trabajar”, expuso.

“El presidente Pedro Castillo me ha invitado a esta plancha a trabajar a favor del pueblo y eso estoy haciendo (…) Llevo cuatro días”, agregó.

Minimiza renuncias en el Ministerio de Salud

El ministro Hernán Condori dijo que existen profesionales en el país para ocupar cargos importantes en el Ministerio de Salud. La declaración la brindó tras ser consultado si con la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel del Minsa la vacunación contra la COVID-19 se paralizaría.

“Creo que el Perú tiene varios profesionales para ocupar esos cargos en el Ministerio de Salud. Yo soy de Chanchamayo, y sé que hay buenos profesionales en el Perú”, apuntó.