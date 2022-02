Guido Bellido sobre reunión de María del Carmen Alva y voceros: La vacancia no es un secreto

El congresista de Perú Libre Guido Bellido se pronunció luego de que el semanario Hildebrandt en sus trece revelara que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, debatió junto a voceros de las diferentes bancadas parlamentarias cómo vacar al presidente Pedro Castillo durante un encuentro reservado en un hotel de Miraflores.

“Eso (la vacancia) no es un secreto, eso es un plan. Este plan está trabajado. ¿Qué ha dicho el señor (Jorge) Montoya? ‘Yo me bajo uno por uno a todos los ministros’. Yo también estaba en su relación. Tiene una lista negra para bajarse”, declaró Bellido a la prensa tras reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en Palacio.

“Seguramente ya están armando su lista negra de este gabinete. Siempre en un Gobierno hay saboteadores, hay gente que reniega tanto de haber perdido. Probablemente ellos deberían estar sentados acá (Palacio), pero ha ganado la mayoría de la población que ha decidido por el presidente Pedro Castillo”, agregó.

Al ser consultado sobre el “plan de Cerrón” al que aludió María del Carmen Alva, Bellido Ugarte aseveró que “ella debe tener pruebas” de ese supuesto propósito debido a que “a veces especular o estar generando zozobra es un problema”.

“Hay que preguntarle a la presidenta a que se refiere eso (’plan de Cerrón’), de qué está hablando, qué informes tiene porque ella no puede estar diciendo cosas de la que no tiene información verídica. Ella es presidenta del Congreso, no cualquier persona”, agregó.

Buscarían interpretar la Constitución para destituir a Pedro Castillo

Según un reportaje de Hildebrandt en sus trece, María del Carmen Alva, Patricia Juárez, Hernando Guerra, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Lady Camones y Luis Arriola se congregaron por más de seis horas para buscar la manera de vacar al presidente Pedro Castillo.

En ese sentido, los referidos parlamentarios impulsarían proyectos de ley para interpretar los artículos 114 y 117 de la Constitución, donde se precisa los mecanismos para la suspensión del ejercicio de la presidencia y los supuestos en los que el jefe de Estado puede ser acusado, respectivamente.