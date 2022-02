Edwin Martínez tras reunión de Alva y voceros: “No estoy de acuerdo con vacancias”

El congresista de Acción Popular Edwin Martínez aseveró que no estaría de acuerdo con la vacancia del presidente Pedro Castillo. Ello a raíz de la reunión de la titular del Congreso, María del Carmen Alva, y voceros de diferentes bancadas para, según Hildebrandt en sus trece, coordinar las vías para destituir al jefe de Estado.

En entrevista a Canal N, Martínez afirmó que desconoce qué temas trató su correligionaria con los portavoces. No obstante, señaló que “lo que necesita el Perú es que todos aportemos”.

“Se han reunido dos miembros de Acción Popular con otros miembros de fuerzas políticas, no sé a ciencia cierta si es con algún motivo de coordinar la vacancia, o qué sé yo. Pero no estoy de acuerdo con vacancias. Lo que necesita el Perú es que todos aportemos. Ya nos hemos dado cuenta de que el presidente no tiene un plan de Gobierno, no cuenta con la capacidad de un equipo técnico que lo acompañe”, declaró.

En esa misma línea, el acciopopulista indicó que “es el momento en que todos participemos y apostemos por el Perú, la gobernabilidad y los millones de peruanos que quieren que haya reactivación económica, que mejore la salud, la educación”.

Martínez Talavera también criticó a los ministros Hernán Condori (Salud) y Carlos Palacios (Energía y Minas), quienes son cuestionados por falta de idoneidad y su cercanía al secretario general de Perú Libre y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón.

“Todos tenemos que proponer y aportar, no estar pensando en vacancias, porque con un buen equipo técnico yo creo que cualquiera podría gobernar el Perú”, añadió.

Buscarían interpretar la Constitución para destituir a Pedro Castillo

De acuerdo con un reportaje de Hildebrandt en sus trece, María del Carmen Alva, Patricia Juárez, Hernando Guerra, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, José Williams, Carlos Anderson, Lady Camones y Luis Arriola se reunieron por más de seis horas en un hotel de Miraflores para coordinar cómo cesar del cargo de presidente a Pedro Castillo.

En ese sentido, los referidos parlamentarios impulsarían iniciativas legislativas para interpretar los artículos 114 y 117 de la Constitución, donde se establecen los mecanismos para la suspensión del ejercicio de la presidencia y los supuestos en los que el mandatario puede ser acusado, respectivamente.