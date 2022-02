Cesar Acuña: “Pedro Castillo debe ser honesto con su conciencia y decir que no puede más”

César Acuña, ex candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), en declaraciones con radio Exitosa, dijo que el mandatario Pedro Castillo tiene que analizar, pensar y ser honesto con su conciencia.

“Si sabe que no puede gobernar, que abra un camino y diga que no puede más. Le haría muy bien al país”, añadió.

Acuña dijo que Gabinete Ministerial debe ayudar a gobernar a Pedro Castillo. Foto: La República

Señaló que el nuevo gabinete ministerial, que preside Aníbal Torres, debe ayudar a gobernar al presidente y a enmendar errores.

“Castillo debe hablar más con sus ministros que con la gente de su entorno, y que el nuevo premier explique al Congreso su plan de trabajo para salir de la crisis, teniendo en cuenta que actualmente el Poder Ejecutivo no tiene rumbo”, refirió.

Asimismo, invocó al Poder Legislativo a actuar de manera responsable, en caso de que el mandatario no tome la decisión autónoma de dejar el cargo.

César Acuña manifestó que el Congreso de la República tiene que analizar y evaluar las medidas correspondientes pensando en el Perú.

“Las bancadas parlamentarias y los partidos políticos deben analizar con cautela y responsabilidad las voces pidiendo la salida del presidente Pedro Castillo”, añadió.

Expresó que sería irresponsable por parte de su bancada (de APP) darle el voto de confianza a un gabinete que vaya a decepcionarlos. “No está en juego el presidente o el Gobierno; están en juego millones de peruanos, que sueñan con un mejor futuro”, dijo.

“La bancada parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP) va a evaluar, pues no podemos avalar a un gabinete que no va a sacar adelante al país. No vamos avalar a un gabinete que no va a ayudar a gobernar al presidente Castillo, que no tiene visión de país y no sabe cómo superar la crisis nacional”, manifestó Acuña.