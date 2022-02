Caso Petroperú: allanan Palacio de Gobierno, vivienda de Karelim López y Hugo Chávez Arévalo

En horas de la madrugada del viernes 11 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción encargada de investigar el caso de Petroperú, en conjunto con agentes de la Policía Nacional del Perú, realizaron el megaoperativo ‘Resplandor 2022′ en donde allanaron 15 viviendas de personajes relacionados al caso Petroperú y las contrataciones con el empresario Samir Abudayeh. Dentro de las viviendas allanadas se incluyó la del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo y Karelim López, quienes tienen impedimento de salida del país por ocho meses.

Este megaoperativo se ejecutó en distintos distritos en simultáneo en los distritos de Cercado de Lima, Lince y San Miguel; sin embargo, se sabe que la Policía aún no ha llegado a Palacio de Gobierno para hacer las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la defensa de la empresaria Karelim López, César Nakazaki, se hizo presente en la vivienda y ofreció algunas declaraciones respecto a su defendida, quien, otrora, visitó a Pedro Castillo y al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“La investigación ya tiene cierto tiempo. Hasta ahora todas las diligencias no vinculan a Karelim López con la compra del biodiésel así que me sorprende tremendamente esta diligencia. En el caso de Petroperú, ella aún no ha sido citada, pero tiene fecha programada”, aseguró a la periodista de América TV.

Asimismo, Nakazaki fue consultado sobre una presunta reunión entre López y el gerente de Petroperú; no obstante, el abogado aseguró que su defendida no tiene “ninguna relación” con él.

Los delitos por los que se les está investigando a las personas mencionadas se relacionan con la administración pública en la modalidad de colusión simple y la negociación incompatible.

Respecto a Pedro Castillo Terrones, quien está acusado por colusión y tráfico de influencias, no podrá ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción mientras esté cumpliendo con su mandato presidencial. La única manera de iniciar las diligencias correspondientes será luego de su quinquenio como jefe de Estado.