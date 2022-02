Bancada de Avanza País exige la salida del ministro de Salud, Hernán Condori

La bancada de Avanza País, a través de una moción, rechazó la permanencia de Hernán Condori Machado, en el cargo de ministro de Salud por los cuestionamientos en su contra al promocionar el producto Cluster X2 (agua arracimada). De esta manera, exigen al presidente Pedro Castillo y al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que se ponga fin a su designación como titular del Minsa.

Se trata de la moción n° 08192, que tiene el respaldo de los congresistas Norma Yarrow, Rosselli Amuruz Dulanto, Diego Bazán Calderón, Juan Burgos Oliveros, Alejandro Cavero Alva, Patricia Chirinos Venegas, María Córdova Lobatón, Diana Gonzales Delgado, Adriana Tudela y Williams Zapata.

Este pedido de Avanza País se suma a la solicitud que realizó el Colegio Médicos del Perú, quien el último jueves también pidió al Ejecutivo la salida de Condori, debido a que —según el decano Raúl Urquizo—no es la persona idónea para ejercer el cargo en medio de la tercera ola de la COVID-19.

“Hemos acordado la inmediata renuncia del ministro de Salud porque las evidencias mostradas en el transcurso del día son demasiado severas, por lo cual esperemos que el presidente tome nota inmediatamente, porque no podemos aceptar a una persona sin las condiciones mínimas para dirigir un tema tan serio como es la tercera ola de la pandemia”, dijo Urquizo en RPP.

Responde a los cuestionamientos

Desde el vacunatorio de Campo de Marte, Hernán Condori negó que vaya a renunciar al cargo de ministro. Según dijo: “¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo? (…) Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos”, dijo a los medios de comunicación.

Asimismo, mencionó que nunca recetó el producto Cluster X2 (agua arracimada), caso contrario ya hubiera renunciado al cargo como titular del sector Salud.

“A todos mis colegas médicos, vayan a Chanchamayo, al valle del Perené, donde yo trabajo, y sáquenme una receta de esa agua o búsquenme un paciente a quien yo le haya dado esa agua. Me sacan uno y me voy. Hay tantos problemas en el sector Salud y he venido a trabajar”, expuso.